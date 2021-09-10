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亞總會19日家庭同樂 贈2000份月餅

記者顏潔恩／紐約報導
亞總會宣布，19日將在布碌崙舉行第十屆家庭同樂日。(記者顏潔恩/攝影)
亞總會宣布，19日將在布碌崙舉行第十屆家庭同樂日。(記者顏潔恩/攝影)

美國亞裔社團聯合多個機構，將於19日在布碌崙(布魯克林)舉行「歡度中秋、喜迎國慶、賀中國日」的第十屆家庭同樂日，屆時將贈送月餅、防疫用品、書包等禮品。

亞總會表示，該活動是自疫情取得控制以來首度舉行的大型活動，除有多個民選官員辦公室支持外，還有超過50個團體聯合舉辦，光是月餅就準備有2000份，其他禮物包括醬料、書包文具、口罩和消毒洗手液等。

主辦方也特別強調，就算月餅當場派發完，但有到場的民眾一樣能登記，之後會另行安排給他們，提醒民眾無需一早來排隊，且要遵守秩序領取；此外，現場也將有中華特色的舞獅、歌舞等表演。

亞總會會長陳善莊表示，當天的月餅也不只派給民眾，也會送給轄管華社的66、72、以及68市警分局，與警員分享節日喜悅；節日活動的慶祝不僅讓美華人延續家鄉傳統，也讓外界認識中華文化，能促進族裔和諧。

當天除在現場搭建大型表演舞台外，還有超過80個巨型紅色燈籠、及300個小燈籠作裝飾，勢必給觀眾一個難忘的活動體驗。

第十屆家庭同樂日訂於19日(周日)上午11時至下午3時舉行，地點是金皇廷大酒樓停車場，地址是布碌崙6、7大道交62街；出席民眾仍須遵守防疫規定，務必戴口罩、保持社交距離。

布碌崙 口罩 防疫

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