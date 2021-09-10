7、8大道改單行公聽 逾百華人嗆聲

當晚百多名華裔民眾出席會議，在外手舉標語反對當局的計畫。(記者顏潔恩/攝影)

市交通局(DOT)9日於布碌崙 (布魯克林)舉行里民會，向第十社區委員會說明7、8大道 改單行道計畫；當晚百多名華裔民眾出席會議，手舉標語抗議當局的計畫，表示「沒有溝通、就沒有項目」。

當局安全管理高級專員史魯德(Ben Schwed)當晚講解的內容，與之前公布的相同，讓已聽過無數遍的反對者感到不滿，出聲打斷並要當局局長加特曼(Hank Gutman)下台；對此，專員布蘭奇(Leroy Branch)表示，他們必須到社區向大眾展示有關計畫，需要民眾配合聆聽，才能相互溝通作出改變，經協調後雙方才達成共識，讓專員完成內容講解。

在講解完後，由第十社區委員會成員提問，他們提到8大道騎乘單車的人士多為外賣郎，若7、8大道改成單向，外賣郎就會要在兩個大道之間往上往下繞來繞去，降低送餐效率；對此史魯德回應，據當局的數據調查，當地不僅有送餐外賣郎，也有騎車作為休閒娛樂的單車族。

69小學校長Jayne Capetanakis表示，她的顧慮是若改成單行道，擔心會有家長為方便而逆向行駛，屆時孩童的安全受到威脅；也有成員指出，整個計畫不會緩解交通擁堵，反而會引發其他問題，認為只是市長白思豪(Bill de blasio)卸任前想交出一個「漂亮的報告」而已，一席話引得在場民眾一陣拍掌歡呼。

州眾議員 白彼得(Peter Abbate)表示，無論是維持雙向道或改單向道，社區都願意聆聽，但當局必須要做到開放溝通的環節；他也指出當局不停說曾與社區組織、商家溝通，可他們在一開始就反對計畫，「所以當局的信息到底是從哪裡來的？」

市交通局9日於布碌崙8大道舉行公眾會議，左為白彼得。(記者顏潔恩/攝影)

布祿崙華人協會會長麥保羅表示，一周內收集到2萬人的簽署請願，社區之所以踴躍，是因為當局的計畫確實在傷害當地人的利益；究竟要怎樣才能引起當局的重視，真正聆聽社區的需求？

史魯德表示，當局目前的計畫，就是到剩下的第七、第12社區委員會講解項目，走完這個流程會參考各社委會的意見，目前不能確定計畫的下一步走向。