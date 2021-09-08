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慶中秋 福建同鄉會19日將送3000份月餅

記者顏嘉瑩／紐約報導
美國福建同鄉會將於19日舉辦「慶中秋，迎國慶」活動，會上派發3000份福州月餅及禮物。(主辦方提供)
美國福建同鄉會將於19日舉辦「慶中秋，迎國慶」活動，會上派發3000份福州月餅及禮物。(主辦方提供)

美國福建同鄉會日前在曼哈頓華埠宣布，訂於19日(周日)舉辦「慶中秋，迎國慶」活動，以發揚中華傳統文化，並慶祝佳節，活動上將免費派發3000塊福州月餅，還有各式禮物、口罩等，歡迎有興趣者前往共襄盛舉。

福建同鄉會鄭思祺表示，中秋佳節是中華民族傳統節日，中國國慶日也隨之到來，該會每年都會舉辦慶祝活動，以讓在美國成長的下一代和外族裔，更了解中華文化，也藉此聯誼鄉情，促進鄉親交流和桑梓情誼；鄭思祺說，慶祝中國國慶，海外僑胞也將繼續團結，促進美中情誼。

鄭思祺表示，當日活動上將有唱歌、跳舞等文藝活動，現場也將派出3000份福州月餅，以及數量不等的口罩、兒童玩具和讀書用品等；鄭思祺說，今年活動上，李錦記也贊助30箱蠔油，總數3000瓶，將與月餅一同發送。

由於往年活動上排隊人潮踴躍，鄭思祺說，今年將採發放號碼牌的形式，約從中午12時活動開始時向排隊民眾發送號碼牌，發完為止，領到號碼牌的民眾，再到月餅攤位領取月餅；由於目前疫情仍持續，為了分散人群，主辦方在今年也將發月餅攤位增加至三、四個。

「慶中秋，迎國慶」活動將於19日中午12時至下午6時，在華埠地威臣街(Division St.)與東百老匯(East Broadway)間的市場街(Market St.)舉行。

參加記者會的社團人士還包括蘇煥光、陳鍵榕、任旭明、劉愛華、林德明、江磊、林強等人。

美國 華埠 口罩

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