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公校返校開學「健康第一」 109分局送書包

記者張心／紐約報導
歐康納(中)、Jerry Filippidis(右二)、Danny Wong(右一)、王惠嶽(左二)、黃雪莉(左一)歡迎社區學生到返校送禮活動領取書包等用具。(記者張心／攝影)
歐康納(中)、Jerry Filippidis(右二)、Danny Wong(右一)、王惠嶽(左二)、黃雪莉(左一)歡迎社區學生到返校送禮活動領取書包等用具。(記者張心／攝影)

全市公校即將開學，轄管法拉盛的市警109分局攜手第一保健及亞美醫師協會宣布，將於10日(周五)上午10時在109分局舉行以「健康第一」為主題的返校送禮活動，免費贈送社區學生包括書包、文具等在內的700套學習用品，歡迎家長陪同學生到場領取。

109分局局長歐康納(Capt. John O'Connell)表示，面對新冠變種病毒的脅迫，健康是今年返校季「back to school」的重要主題；市警將全力維護在校師生的生命健康安全，如果民眾遇到任何情況，請隨時撥打911尋求警局的幫助。

第一保健多元文化市場發展總監王惠嶽說，今年是第一保健舉辦返校季送禮活動的第八年，該公司非常關注新冠特殊時期返校師生的身體和心靈健康，會努力攜手警局為大家創造安全健康的學習環境。

「我們很高興和大家一起合作來幫助返校師生。」亞美醫師協會公共關係部總監黃雪莉表示，特殊時期學生的健康需要得到更多的關注，變種病毒還在威脅著大家的生活，健康應放在首要位置。

109分局社區委員會主席Jerry Filippidis和社區事務官Danny Wong也表示，支持今年的送禮活動，介紹本次返校送禮活動將於10日上午10時至中午12時舉行，所有學生須在家長陪同之下領區，無年齡限制，先到先得，不需要提供疫苗接種證明即可入場；地址：法拉盛友聯街(Union St.)37-05號。

變種病毒 法拉盛 公校

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