紐約客談╱時裝周大縮水 正常生活真的來了嗎？

每年都可吸引23萬人造訪、創造5.32億元商機的紐約時裝周，在新冠肺炎疫苗 普及、疫情 和緩之下，終於在本周回歸實體舉辦，正當人們興高采烈地認為，世界又離正常生活更進一步時，數字卻不會騙人—今年不僅來自亞洲的時裝設計師少了一半以上，每場秀的規模也僅有過去的三分之一。

在往年的每場大秀，伸展台左右擠滿了人潮與攝影師，在主秀場更可容納500人，即便主辦方要求今年的與會者需要提供接種兩劑疫苗的證明，仍僅開放150至200人入內看秀；往年每次的紐約時裝周，來自中國、台灣、香港的時裝品牌都可輕易達到數十個，今年卻受到疫情影響，僅有十多個華裔設計師品牌參加。

還記得2020年3月，紐約疫情爆發前，在1月最後參加的一次紐約時裝周，當時疫情在中國已經蔓延，不少華裔設計師無法出國，只能將作品寄來紐約，自己錄一段感謝影片，除了講感言，也為自己的國家打氣，又有誰能夠預料沒過多久，全世界都在疫情的壟罩之下，一晃就是18個月。

在剛剛過去的勞工節長周末，曼哈頓華埠出現人潮，商家業者也相當高興，在疫苗普及之下，生意終於出現回流跡象，雖然商家表示，與疫情前的狀況相比，「還是差很多」，但每多一個人，就多一個商機，小商家只能慢慢守著，盼著世界回歸正常、遊客再度如織。

所有人都在引頸企盼著疫情能盡快結束，不過要達到這個目的，除了政府要更賣力推廣疫苗外，民眾也應該對疫苗有信心，繼續提高接種率，有朝一日終能達到群體免疫、戰勝病毒。

紐約客談 ，每周二至周六見報。