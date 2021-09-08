我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

紐約時裝周回歸 華裔設計師受限疫情僅15品牌參與

記者顏嘉瑩／紐約報導
2022年紐約春夏時裝周回歸實體，於8日至12日舉辦。(取自NYFW臉書)
2022年紐約春夏時裝周回歸實體，於8日至12日舉辦。(取自NYFW臉書)

2022年紐約春夏時裝周8日開始，將持續至12日(周日)；本季的時裝周回歸實體，不僅減少了每場秀的參加者規模，還要求所有人需接種完兩劑疫苗；往年在紐約時裝周上，都可看到不少來自亞洲的時裝設計師參加，在疫情下出國旅行受限，根據官方公布日程，今年僅有15個華裔設計師品牌參與。

紐約市歷經18個月的新冠肺炎疫情，在前兩季的時裝周均採線上舉行，本季在疫情後首次回歸，不過仍有約四分之一的秀仍為線上，而實體秀也從原本最多可容納500人，大幅縮小規模至每場150至200人，規模縮小後，諸多秀將僅開放給專業人士入場，而非像往常的開放時裝設計師親友等入內。

在Delta變種病毒下，紐約時裝周有許多秀維持線上舉辦，且跨國長途旅行及對疫情的憂慮，也限制了時裝周實際的出席率。

主辦方還規定參加者需要透過下載「Clear Health Pass」手機應用程式，做為接種兩劑疫苗的證明，方便在入場時供掃描，而主辦方也強烈建議參加者全程戴口罩。

近年來在紐約時裝周，有愈來愈多華裔設計師品牌參加，在疫情前舉辦的2020紐約秋冬時裝周，就有超過20個來自中國、香港和台灣的華裔設計師和品牌登場，不過受限於疫情，本季僅有不到15名華裔設計師品牌參與。

包括吳季剛同名品牌Jason Wu Collection、高雪同名品牌Snow Xue Gao、Wei Lin和Mijia Zhang的PH5、李浩冉和瞿思穎的Private Policy、蕭志美的Anna Sui、鄒家華和Jarno Leppanen的KA WA KEY、Cho Cho Cheng的Chocheng、Kim的Kim Shui、Sandy Liang同名品牌Sandy Liang、李雲夢同名品牌CLAUDIA LI、劉俊廷的C+plus SERIES、中國潮牌Dirty Pineapple、胡媛媛同名品牌Vivienne Hu，以及Sienna Li等。

往年主要的秀均在曼哈頓翠貝卡(TriBeCa)的Spring Studio主活動場所舉辦，今年還在Spring Studio頂樓的戶外空間、砲台公園(Battery Park)等地方舉辦；美國時裝設計師協會(Council of Fashion Designers of America，CFDA)執行長寇爾布(Steven Kolb)表示，在更開放的場地舉辦秀，並限制一半的觀眾人數，將能更有針對性的推廣品牌到潛在買家。

2022年紐約春夏時裝周回歸實體，將於8日至12日舉辦。(取自NYFW臉書)
2022年紐約春夏時裝周回歸實體，將於8日至12日舉辦。(取自NYFW臉書)

紐約市 疫情 華裔

上一則

犯罪減 「今年前8個月最安全」

下一則

白思豪：颶風受災戶免繳維修許可申請費

延伸閱讀

中國最大房仲商「貝殼控股」擬赴香港上市

中國最大房仲商「貝殼控股」擬赴香港上市
圖輯╱拜登抵紐約皇后區勘查災情

圖輯╱拜登抵紐約皇后區勘查災情
紐約「春夏時裝周」回歸實體 僅15華裔設計師品牌參與

紐約「春夏時裝周」回歸實體 僅15華裔設計師品牌參與
疫情+水災 紐約大中央車站生蠔吧延遲開業

疫情+水災 紐約大中央車站生蠔吧延遲開業
華裔女導演來自中國電影世家 首部自創獲青睞

華裔女導演來自中國電影世家 首部自創獲青睞

熱門新聞

紐約曼哈頓28街地鐵站災情慘重。（取自Insider Paper推特）

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

2021-09-02 00:15
法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出，在雨水中浸泡一夜才被警方發現；前排左二起為顧雅明與孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

2021-09-03 01:22
圖為2日在紐約狄根少校高速公路(Major Deegan Expressway)上淹水，車輛動彈不得。美聯社

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

2021-09-02 21:40
王先生居住的地下室因雨水灌入，已無法居住。(記者牟蘭／攝影)

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

2021-09-04 09:14
99撈化店收到通過網絡下單的兩份炸紫薯條的訂單，上面留言「幫我報警，我家有歹徒」。（林里舉提供）

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

2021-09-06 08:50
冷鴻升一家三口居住的樓宇在事發後被查封。（記者張心／攝影）

一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒

2021-09-07 02:27

超人氣

更多 >
全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥
氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤
被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在

被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在