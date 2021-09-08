紐約時裝周回歸 華裔設計師受限疫情僅15品牌參與

2022年紐約春夏時裝周回歸實體，於8日至12日舉辦。(取自NYFW臉書)

2022年紐約春夏時裝周8日開始，將持續至12日(周日)；本季的時裝周回歸實體，不僅減少了每場秀的參加者規模，還要求所有人需接種完兩劑疫苗；往年在紐約時裝周上，都可看到不少來自亞洲的時裝設計師參加，在疫情 下出國旅行受限，根據官方公布日程，今年僅有15個華裔 設計師品牌參與。

紐約市 歷經18個月的新冠肺炎疫情，在前兩季的時裝周均採線上舉行，本季在疫情後首次回歸，不過仍有約四分之一的秀仍為線上，而實體秀也從原本最多可容納500人，大幅縮小規模至每場150至200人，規模縮小後，諸多秀將僅開放給專業人士入場，而非像往常的開放時裝設計師親友等入內。

在Delta變種病毒下，紐約時裝周有許多秀維持線上舉辦，且跨國長途旅行及對疫情的憂慮，也限制了時裝周實際的出席率。

主辦方還規定參加者需要透過下載「Clear Health Pass」手機應用程式，做為接種兩劑疫苗的證明，方便在入場時供掃描，而主辦方也強烈建議參加者全程戴口罩。

近年來在紐約時裝周，有愈來愈多華裔設計師品牌參加，在疫情前舉辦的2020紐約秋冬時裝周，就有超過20個來自中國、香港和台灣的華裔設計師和品牌登場，不過受限於疫情，本季僅有不到15名華裔設計師品牌參與。

包括吳季剛同名品牌Jason Wu Collection、高雪同名品牌Snow Xue Gao、Wei Lin和Mijia Zhang的PH5、李浩冉和瞿思穎的Private Policy、蕭志美的Anna Sui、鄒家華和Jarno Leppanen的KA WA KEY、Cho Cho Cheng的Chocheng、Kim的Kim Shui、Sandy Liang同名品牌Sandy Liang、李雲夢同名品牌CLAUDIA LI、劉俊廷的C+plus SERIES、中國潮牌Dirty Pineapple、胡媛媛同名品牌Vivienne Hu，以及Sienna Li等。

往年主要的秀均在曼哈頓翠貝卡(TriBeCa)的Spring Studio主活動場所舉辦，今年還在Spring Studio頂樓的戶外空間、砲台公園(Battery Park)等地方舉辦；美國時裝設計師協會(Council of Fashion Designers of America，CFDA)執行長寇爾布(Steven Kolb)表示，在更開放的場地舉辦秀，並限制一半的觀眾人數，將能更有針對性的推廣品牌到潛在買家。