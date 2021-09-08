疫情又水災 大中央車站生蠔吧開業再延

疫情過後又水災，大中央車站生蠔吧再度延遲開業。（取自餐廳網站）

於1913年開業的大中央車站 生蠔吧(Oyster Bar Restaurant)，因為疫情 被迫暫停營業一年有餘，原本訂於7日重新開門迎客，但又因颶風艾妲(Ida)侵襲遭到水淹，再次宣布延遲至9月底開業。

大中央車站生蠔吧是車站中歷史最悠久的餐館，為食客提供各式新鮮海鮮餐點，生蠔更有多達30個來自不同產地的品種。

該餐廳位於車站的地下一層，曾在去年10月重開營業，但僅過了兩周，疫情仍限制了來往乘車人流，失去潛在客源；且紐約市 又限制堂食容客量在25%，所以業者選擇再次暫停營業。

業者表示，生蠔吧擁有440個座位，在疫情前已經習慣了遊客和通勤族一起擠進廣受歡迎的酒吧，和經典西班牙拱形天花板打造的餐廳，但因為疫情，來往紐約的人實在太少，不值得重新開業。

餐廳行政主廚英格本(Sandy Ingber)去年向媒體表示，室內用餐限制使這家餐廳的用餐人數限制在81人。

如今距上次開門又過去了近一年，餐廳在8月宣布於9月7日再次開業，但卻又遭遇了紐約市百年難遇的颶風淹水。

管理層在一份聲明中表示，由於「不可預見的運營問題」和颶風造成的延誤，大中央車站生蠔吧的重新開放會再推遲兩周，至20日當周與食客見面。

業者堅稱這次推遲「與疫情無關」，根據其8月的聲明，重開後的餐廳將提供「有限但仍豐富的菜品選擇」，餐桌之間將間隔六呎，儘管紐約市不再有這樣的限制要求。

「我們對所有為重開而努力的員工以及所有顧客的期待表示抱歉，但我們會繼續堅持下去。」管理層在延期聲明中表示。