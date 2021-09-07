長島納蘇郡擬改良公共交通 網路徵集民意

紐約長島 納蘇郡(Nassau County)推出「共享出行管理計畫」，考慮增添共享單車、電動滑板、靈活公車路線等創新交通方式，目前正在徵集各方意見，呼籲居民參與調研，表達意見。

由於新冠疫情對人們出行方式的影響，納蘇郡考慮改良當前交通系統，增建共享交通模式，滿足居民不斷變化的交通需求和偏好；納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)表示，「我們希望在創建這個項目的過程中，聽取來自居民、上班族、學生、遊客的不同意見。」

目前人們可以登錄NassauMobility.com發表意見，網站調研主要分為兩種，分別面向普通居民和商戶雇主。最終的調查結果，將決定政府未來會採取哪種交通革新方式，譬如究竟是引進Citi Bike、Zipcars還是Lime電動滑板車。該郡也在考慮重新設計其郡際快線(Inter-County Express)和NICE巴士系統，預計最快會在2022年5月敲定各項交通革新計畫。

協助政府開展調研的科進諮詢公司(WSP USA)負責人Dan Baer說，該項目旨在解決低收入 群體和少數族裔社區缺乏交通選擇的問題， 並且憑藉新的可持續發展的環保交通方式，會為納蘇郡帶來新的財政收入。

此項共享交通翻新計畫預算為53萬5000元，其中80%的資金來自紐約大都會運輸委員會(New York Metropolitan Transportation Council)。