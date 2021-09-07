華男隻身來美罹癌 社區籌錢助返國治療

趙良(左二)日前診斷罹患肝癌晚期，在閩籍鄉親的協助下，籌得3萬1800元，將返回中國治療並與家人團聚。(主辦方提供)

九年前隻身來美工作 的華男趙良，今年4月身體不適，檢查後發現罹患肺癌晚期，盼能夠回中國 治療、與家人團聚；閩籍鄉親日前籌得3萬1800元善款，5日於美國 福建同鄉會舉辦捐款發布會，將籌得款項交給他，助他踏上回鄉之路。

今年51歲的趙良，於2011年隻身從福建閔侯來美國工作，其妻子和兩個女兒都在中國；今年4月他生病之後感到身體不適，前往醫院檢查，發現已經是肺癌晚期，孤單一人在美的他舉目無親，且極度思念家鄉親人，希望能夠返國治療，與家人共度殘身餘年。

美國福建閩侯工商總會議長池洪貴表示，該總會由社會愛心人士池洪貴、林錚、陳愛傑、趙金鳳、陳家欽、趙汝鏗、林秀珠、林劍雲、趙善樂等成立籌款小組，發揮愛心替趙良籌得3萬1800元，幫助他能夠踏上回鄉之路，圓其葉落歸根之願。

5日在福建同鄉會舉辦捐助交接儀式，將善款交給趙良，他表示，在透過僑團的協助下，與中國駐紐約總領事館申請護照，將於近日回國治療、與家人團聚；他也感謝閩籍鄉親的愛心，才能讓他如願回家。

出席當天交接儀式的還有僑領鄭思祺、陳鍵榕、任旭明、劉愛華、林德明、江磊、林強、王孟新、田錦志、陳善銓、游必勝、鄭存芳、王孝裘、林德強、王孟忠、陳飛彪、李振棋、陳仁團、張金印、鄭姜惠、池洪貴、黃開卒、盧緒龍、林增金、陳金雄、朱光耀、黃木淡、鐘金福、陳以錦、鄭春勇、倪劍華、任寶球、王孔亮、潘金珠、鄭昭鴻等人。