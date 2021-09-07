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現做月餅受歡迎 華人買送外州友

記者黃伊奕╱紐約報導
中秋降至，華人超市中的月餅已上架。（記者黃伊奕╱攝影）
中秋降至，華人超市中的月餅已上架。（記者黃伊奕╱攝影）

中秋佳節即將到來，紐約市各華人超市已經隨處可見月餅身影，疫情產生的通貨膨脹導致月餅售價高於以往，但華裔民眾購買熱情仍高漲。

每年中秋節都是華裔民眾團聚的日子，不少家庭也都有賞月吃月餅傳統，或相互贈送月餅傳遞祝福，各個超市最顯眼貨價上也開始擺上琳瑯滿目的月餅。

布碌崙(布魯克林)18大道的新世界超市日前月餅銷售也十分火熱，林太太6日前往該超市購物時，也順手購買了三盒月餅；她表示其中一盒將主要給自己家人品嚐，尤其是讓自己在美國出生的孩子了解下中華傳統文化，另外兩盒則計畫送給好友。

居住在羊頭灣的麥太太這些日子也一直忙著訂購月餅，她指出好友在外地工作，當地華裔不多，想要購買月餅十分困難，品項也不如紐約，因此委託她購買20盒月餅，用來當作節日禮物派發。

麥太太說，雖然現在網上也能購買月餅，但朋友十分喜歡紐約市餅屋那些現做現賣的月餅，覺得這些月餅才夠新鮮，且保持傳統風味，口味品種也更多。

麥太太表示，目前全美通貨膨脹嚴重，月餅銷售價格也明顯高於以往，「以往一盒月餅不過20元，今年一盒漲到了25元，包裝盒還得另外收費，店家還不斷哇哇叫說沒有利潤。」

另外從事食品外貿的江先生也稱今年月餅進口生意太難做，他說想美心等一些知名的月餅往年都非常受到民眾喜愛，今年雖然民眾對月餅熱情依舊，卻因運費等開支大漲導致利潤大大降低，以往客戶也因價格變化減少了進貨數量，深怕因售價變貴銷量減少。

紐約市 華裔 通貨膨脹

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