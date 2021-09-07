還手機討50元辛苦費 拾荒華婦被逮捕

曼哈頓下東城一華裔 拾荒耆老日前在外出撿瓶子時撿到一部手機 ，她聯繫上失主後得知對方同為華人，並所要50元作為辛苦費；但不料對方報警，歸還手機時被轄區市警七分局逮捕，且如今被盜竊罪刑事起訴；對此律師表示，撿到遺失物品有義務歸還，該罪名為E級重罪，最高可判刑四年，且會影響移民身分。

警方表示，七分局上周接到一名失主報案稱，一只帶有重要文件的手機在東百老匯附近遺失，但後來接到一陌生人電話稱想要拿回手機需要支付50元辛苦費；因為雙方已經約定好見面地點，所以警員與失主一同前往，現場將一名華裔耆老逮捕。

消息人士稱，經了解，被捕者為一名拾荒者，警方逮捕後將其以盜竊罪刑事起訴，並訂於10日上庭；但其又因警員在逮捕她時用力太過，導致其手腕受輕微傷欲反起訴。

對此，律師吳聖洋表示，如果撿到失物，是有義務歸還的，要么交給警察 、要么交還失主；可以要求失主提供一些獎勵，但不能用這個作為條件不歸還；此案中，50元是一個較合理的數字，所以並不覺得刑事起訴在本案中存在必要性。

且根據紐約州刑法，華裔耆老被起訴的罪名屬於E級重罪，量刑可到達一至四年；吳聖洋指出，盡管認為此罪名並不合理，但也需要謹慎對待，因為E重罪定罪很有可能影響移民身分申請和綠卡。

而對於在警方逮捕中，耆老受傷想要反起訴，指控對方「執法過當或者逮捕不當」一說也並不能成立；他表示，首先警察是基於失主報警來抓人，有正當理由；其次，警察逮捕的時候，只有在「明顯使用不符合情況的過度力量時」，才會承擔責任；但僅因用力靠手銬，導致手腕或者手臂扭傷，並沒有超過合理範圍，所以警察不會為她的受傷負責。