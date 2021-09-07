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被捕27次黑幫份子 地鐵毆打華婦

記者張晨╱紐約報導
皮埃爾無端在地鐵站內襲擊一名華婦。（警方提供）
皮埃爾無端在地鐵站內襲擊一名華婦。（警方提供）

曼哈頓14街聯合廣場(Union Square)站日前發生一起攻擊案件，一情緒失控的黑幫份子在站台上無故毆打了一名六旬聾啞華婦，導致其跌下鐵軌；嫌犯在逃跑後不久便被警方逮捕，而他前幾日才因攻擊並威脅另一名女子被捕，但一天後就被釋放。

警方表示，案發當日上午10時30分左右，在聯合廣場4、5、6號車站台上，41歲的嫌犯皮埃爾(Vladimir Pierre)無故將59歲的華裔聾啞婦女周杏娟(Xingjuan Zhou，音譯)打到在地，導致她跌入地鐵軌道；但慶幸周圍目擊者在案發後及時將周杏娟救起，並轉移到了安全地點報警。

警方稱，受害者頭部遭創，肩肘四隻均受到了不同程度的擦傷，被送往貝絲以色列醫院(Beth Israel Hospital)救治後已於同日出院，等待後續醫療觀察。

根據報案人的描述，警員也很快在案發地周圍鎖定了皮埃爾的行蹤，在其未逃遠前將其逮捕。

據悉，周杏娟當時正在去教堂的途中，她在接受ABC7採訪時，在手語翻譯的幫助下表示，皮埃爾舉拳揮打其頭部，並將她眼鏡打飛，然後自己突然失去平衡，翻倒進了鐵軌之中。

「這是個問題，他在有意傷害別人，造成他人的痛苦；我的頭還在疼，現在還疼著呢。」周杏娟表示，因自己的聾啞殘疾，不知道皮埃爾是否辱罵了反亞裔歧視性言論，但她懂中文、韓語和手語。

而就在本月1日，皮埃爾才因涉嫌在布碌崙(布魯克林)隨機毆打另一名女子被捕，但不到一天就被保釋重回街頭；上一位30歲的受害者波特(Crystal Porter)是兩個孩子的母親，她當時在等待布碌崙植物園的班車時遭到襲擊。

「他不會對男人下手，而只會挑女人攻擊。」波特表示，自己根本不認識皮埃爾，他在公共場所大喊大叫，「我覺得他根本不是在跟我說話，然後他走下樓梯，就打了我一拳。 」

波特回憶稱，當警察趕到現場時，皮埃爾還在威脅她說，「你今天就得死」。

據悉，皮埃爾是布碌崙街頭黑幫「紐柯克幫」(Newkirk Crew)的成員，他如今還面臨另外兩宗案件；其中一宗是在4月份被指控曾掐住一名女受害者的喉嚨，使其長時間處於窒息狀態。

該案同樣發生在捷運系統中，當時皮埃爾對受害女子大喊，「我要殺了你！」——然後掐住她的脖子，並對其頭臉部進行了毆打。

市警紀錄顯示，皮埃爾此前的逮捕紀錄為27次，另有十次紀錄顯示其為「情緒失控者」(emotionally disturbed person)；如今他以攻擊罪再次遭到指控，目前法庭正對其作精神鑑定。

布碌崙 波特 地鐵

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