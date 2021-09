暴雨、疫情難出遊 玩桌遊、掃狗窩 華人親子同樂

黃曉紅與孩子在長周末一起做飯、打掃衛生。(黃曉紅提供)

新冠疫情 限制人們出遊,而颶風艾妲(Ida)日前也為紐約市 帶來歷史性暴雨,造成不少災情,不過卻也因此讓民眾增加與家人和親友相處的機會;6日勞工節長周末最後一天,華人民眾紛紛趁此時間,把握與家人朋友相處機會,到附近郊外烤肉,或是久違地上電影院 看電影,享受親子時光。

華人家長黃曉紅在6日帶著四個孩子一起到電影院,看漫威新電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),為全家人疫情開始以來,首次再度踏入電影院。

黃曉紅說,往年勞工節她多會帶著孩子外出過夜旅行,但疫情限制出遊,所以仍待在紐約,她說,雖然疫情持續讓她有點擔心,且電影在家也能看,但還是趁此機會,享受全家人出遊的時光。

平日與先生都忙於工作的黃曉紅表示,四個分別為17、14、11和5歲的孩子,在家多是打遊戲,不然就是在自己的房間裡寫作業,日前紐約暴雨讓她家的地下室部分淹水,全家人除了一起連夜將水舀出家裡,隔天家裡斷電、斷網,於是她這幾天都陪著孩子在家一起打掃、一起做飯。 黃曉紅6日與先生帶著四個孩子,在疫情後首次到電影院看電影。(黃曉紅提供)

黃曉紅說,也因疫情和水災,在長周末期間,大兒子和二兒子首次一起為全家人煎了牛排當晚餐,結束之後孩子們還一起玩桌遊,全家人也一起打掃狗窩,和狗一起玩,多了不少家庭樂趣。 暴雨後黃曉紅終於有時間與孩子相處、一起陪狗玩。(黃曉紅提供)

趁著這幾天天氣好,華人林怡伶也和幾位好友一起到山上烤肉;從台灣到紐約就讀大學她,往年都會趁著暑假返台或是到美國其他州旅遊,但是疫情影響無法遠行,林怡伶說,幾天前的紐約暴雨新聞,讓人們心情很差,「感覺被困在紐約」,於是她與三五好友相約,出外散散心,希望能夠一掃心情的陰霾。

當天林怡伶與友人一同到家裡附近的新澤西Ringwood州立公園烤肉,她表示,原本還很擔心日前的暴雨是否會影響路上交通,但還好一路順暢,也讓他們度過一段開心的時光。

林怡伶說,雖然疫情期間無法返台探望家人,但也只能趁著在紐約的時候,與朋友一起抓緊共同擁有的時間,將留學生活過得更精彩。