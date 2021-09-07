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暴雨、疫情難出遊 玩桌遊、掃狗窩 華人親子同樂

記者顏嘉瑩╱紐約報導
黃曉紅與孩子在長周末一起做飯、打掃衛生。(黃曉紅提供)
黃曉紅與孩子在長周末一起做飯、打掃衛生。(黃曉紅提供)

新冠疫情限制人們出遊，而颶風艾妲(Ida)日前也為紐約市帶來歷史性暴雨，造成不少災情，不過卻也因此讓民眾增加與家人和親友相處的機會；6日勞工節長周末最後一天，華人民眾紛紛趁此時間，把握與家人朋友相處機會，到附近郊外烤肉，或是久違地上電影院看電影，享受親子時光。

華人家長黃曉紅在6日帶著四個孩子一起到電影院，看漫威新電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)，為全家人疫情開始以來，首次再度踏入電影院。

黃曉紅說，往年勞工節她多會帶著孩子外出過夜旅行，但疫情限制出遊，所以仍待在紐約，她說，雖然疫情持續讓她有點擔心，且電影在家也能看，但還是趁此機會，享受全家人出遊的時光。

平日與先生都忙於工作的黃曉紅表示，四個分別為17、14、11和5歲的孩子，在家多是打遊戲，不然就是在自己的房間裡寫作業，日前紐約暴雨讓她家的地下室部分淹水，全家人除了一起連夜將水舀出家裡，隔天家裡斷電、斷網，於是她這幾天都陪著孩子在家一起打掃、一起做飯。

黃曉紅6日與先生帶著四個孩子，在疫情後首次到電影院看電影。(黃曉紅提供)
黃曉紅6日與先生帶著四個孩子，在疫情後首次到電影院看電影。(黃曉紅提供)

黃曉紅說，也因疫情和水災，在長周末期間，大兒子和二兒子首次一起為全家人煎了牛排當晚餐，結束之後孩子們還一起玩桌遊，全家人也一起打掃狗窩，和狗一起玩，多了不少家庭樂趣。

暴雨後黃曉紅終於有時間與孩子相處、一起陪狗玩。(黃曉紅提供)
暴雨後黃曉紅終於有時間與孩子相處、一起陪狗玩。(黃曉紅提供)

趁著這幾天天氣好，華人林怡伶也和幾位好友一起到山上烤肉；從台灣到紐約就讀大學她，往年都會趁著暑假返台或是到美國其他州旅遊，但是疫情影響無法遠行，林怡伶說，幾天前的紐約暴雨新聞，讓人們心情很差，「感覺被困在紐約」，於是她與三五好友相約，出外散散心，希望能夠一掃心情的陰霾。

當天林怡伶與友人一同到家裡附近的新澤西Ringwood州立公園烤肉，她表示，原本還很擔心日前的暴雨是否會影響路上交通，但還好一路順暢，也讓他們度過一段開心的時光。

林怡伶說，雖然疫情期間無法返台探望家人，但也只能趁著在紐約的時候，與朋友一起抓緊共同擁有的時間，將留學生活過得更精彩。

林怡伶與三五好友在長周末，一起到新澤西的州立公園烤肉。(林怡伶提供)
林怡伶與三五好友在長周末，一起到新澤西的州立公園烤肉。(林怡伶提供)

電影院 紐約市 疫情

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