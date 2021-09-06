白思豪訪颶風受災商戶：不問身分可求助

白思豪5日前往皇后區因颶風艾妲侵襲受災最嚴重的地區，慰問當地小商業者。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)5日前往皇后區因颶風 艾妲(Ida)侵襲受災最嚴重的地區，慰問了當地小商業者；市府也表示，受災商民可再90天內向主計長辦公室申請賠償，並且可向新設的五區颶風援助中心求助，不問移民身分。

紐約每日新聞報導，在皇后區木邊(Woodside)和母親經營餐館的伊格雷西亞斯(Cynthia Iglesias)表示，餐館的地下室廚房因颶風淹水被毀，預計直接經濟損失達到5000元；她無法承受關閉餐館帶來的收入銳減，因此不得不貸款置換新的炸鍋和冷庫，「要避免這種情況，還有什麼辦法呢？我不能關店，帳單堆積如山，我必須做點什麼。」

她說，「我們疫情期間就已經損失慘重，我需要知道，下次風暴到來時我們要如何做準備。」

白思豪5日下午到訪伊格雷西亞斯的店鋪，對她表示慰問；白思豪說，市府將為她的店鋪提供3000元貸款，「我們將幫助他們，因為很明顯他們還要應付房東，以及市府的各種監管。」

他還鼓勵商家，至少將部分資產從地下室中移出來，「如果氣候持續變暖，我們在颶風珊迪(Sandy)中學到的教訓現在也適用於小商業者了，我們應當找到一種方法，盡我們所能支持和鼓勵商家拿到救濟。」

市府此前提醒，受災民眾可在90天內向市主計長辦公室(NYC Comptroller's Office)申請賠償，若聯邦準批，民眾或也可向聯邦急難管理局(FEMA)申請救災款項；申請人可在災害發生的90天內，通過eClaim電子系統、郵寄、或親自到辦公室的三種方式提交填寫好的表格，市主計長辦公室將會對個別申請進行調查和裁決；表格可在網頁comptroller.nyc.gov/services/for-the-public/claims/file-a-claim/中搜到。

市緊急事務處理辦公室(New York City Emergency Management)與社會服務局(Department of Social Services)也已在全市五區各開放一處颶風援助中心，不問民眾身分，一周七天、每天12小時為民眾提供政府福利、保險、住房、食品以及心理健康輔導等資源。