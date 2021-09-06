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州長共和黨參選人澤爾丁 爭取華裔選票

記者黃伊奕╱紐約報導
澤爾丁參選紐約州長。（狄鍾琪提供）
澤爾丁參選紐約州長。（狄鍾琪提供）

參選紐約州長的共和黨籍長島聯邦眾議員澤爾丁(Lee Zeldin)，日前在布碌崙(布魯克林)向華裔介紹政見，包括反對取消特殊高中入學考試、反對保釋改革、反對減少警察經費等；他認為紐約的民主黨執政過於極端，選民不妨改支持其他政黨來平衡勢力。

澤爾丁日前受紐約州眾議會少數黨聯絡員狄鍾琪邀請，到布碌崙(布魯克林)向華裔民眾介紹政見，為自己明年參選州長一職爭取華裔選票。

澤爾丁表示，妻子是亞裔，有一對雙胞胎女兒；他認為，無論是特殊高中還是資優班，甚至一些優質大學錄取，都以族裔因素被要求改革，這讓他覺得十分不公平；他認為學校應確保提供優質教育，可以根據學生所擅長的提供一些選擇，但種族不應該是考慮的理由，「我女兒一直努力提高自己的學術能力，如果某天哪個大學學校不願意錄取她們的理由是她們有一部分亞裔血統，這我絕不可能接受。」

此外他還表示反對目前紐約州的保釋改革法，認為是否需要支付保釋金的決定權力應在法官，也反對紐約市大修遊民收容所的政策，認為應該增加對遊民的服務，而僅非只提供一個住處；此外作為猶太裔與亞裔家庭，他也表達對仇恨犯罪深惡痛絕，認為政府不應該減少警察經費，而是進一步加強執法人員與民眾的信任。

澤爾丁認為，目前民主黨在紐約的實力過於強大，也正是因此導致紐約各項政策越來越偏離正常軌道，呼籲民眾不妨改支持共和黨參選人，嘗試更多發展可能性。

澤爾丁在長島蘇福克郡(Suffok)長大，畢業於奧伯尼法學院，23歲就成為律師；之後澤爾丁還在軍隊服役四年，在2008年返回紐約開設律所，2010年當選為紐約州第三選區州參議員，2014年當選為國會第一選區眾議員。

紐約州 亞裔 華裔

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