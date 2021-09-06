緊急事件不斷 MTA推遲強制接種

近期緊急事件不斷，MTA決定推遲執行接種、檢測二選一的規定。（州長辦公室提供）

紐約州政府此前要求包括大都會運輸署(MTA )在內的所有州府員工，在勞工節(9月6日)前接種疫苗或每周接受新冠檢測 ；但MTA表示，由於工會提出多種疑慮，加之近期地鐵 系統緊急事件不斷，MTA決定推遲執行新規，暫時仍採取自願檢測。

紐約郵報報導，MTA安全長沃倫(Pat Warren)已經向所有員工郵件通知，雖然預計MTA的新冠檢測站9月7日就能開始運轉，但MTA決定將新規執行推遲至「10月中旬」，「在此之前，員工檢測仍以自願為原則。」

前州長葛謨(Andrew Cuomo)上月下台前，要求MTA和紐新航港局(Port Authority)所有員工必須在勞工節前接種疫苗，否則將強制性接受每周新冠檢測；沃倫說，多種原因導致MTA做出推遲執行新規的決定，包括工會提出各種疑慮，以及颶風艾妲(Ida)和8月29日地鐵大斷電造成的停運事件等，

他在郵件中說，「過去一周以來，MTA和員工的精力都集中在應對突發事件、解決災害事件導致的損害。」紐約市地鐵系統於29日晚發生重大「電力故障」，以數字命名的地鐵線路幾乎都停運；州府公布初步調查結果稱，由於聯合愛迪生電力公司(Con Edison)一條軌線突然發生問題，導致兩個發電廠離線、五個行政區的「電壓驟降」、系統短暫中斷；而颶風艾妲則造成地鐵2日凌晨全線停運，至午間大部分線路才恢復運營。

不過，MTA發言人明頓(Tim Minton)拒絕討論工會對接種、檢測二選一政策的疑慮，「MTA的首要工作時確保員工的健康和安全，我們相信，工會也和我們有同樣的目標。」目前州長霍楚(Kathy Hochul)未對MTA的決定作出回應。