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布碌崙科技高中生 僑校樂當義工

記者顏嘉瑩╱紐約報導
布碌崙科技高中的「漢語藝術研究協會」，日前與紐約華僑學校與合作，邀集25名義工學生，為僑校及社區服務。(華僑學校提供)
布碌崙科技高中的「漢語藝術研究協會」，日前與紐約華僑學校與合作，邀集25名義工學生，為僑校及社區服務。(華僑學校提供)

布碌崙科技高中的「漢語藝術研究協會」，日前與紐約華僑學校與合作，邀集25名義工學生，在僑校擔任助教、辦公室助理等，希望能夠共同服務社區學子；日前社團與僑校舉辦會議，以籌備僑校2021秋季班實體及網路並軌開學相關事宜。

布碌崙科技高中「漢語藝術研究協會」創辦人劉國勝表示，該社團成立於2018年，旨在集結對中華語言文化有興趣的髙中生、大學生及社會人士，目前共有300名位會員。

此次與僑校合作，劉國勝說，該社團與僑校擁有共同理念，派遣的學生們除擔任網路課程助教、辦公室助理外，也將協助僑校的招生作業宣傳及行銷等工作；他表示，義工學生們個個都是菁英學子，希望共同為僑校做工、服務社區。

華僑學校校長王憲筠表示，僑校是北美地區歷史最悠久且擁有最具規模的校園，雖然在新冠肺炎疫情期間遭遇到不少困難，仍遵循設校宗旨，繼續為社區學子服務；她對這些義工學生，奉獻社區及致力中華語言及文化傳承的精神，表達感佩之意，並感謝他們迄今的努力及貢獻。

日前僑校董事會會議期間，紐約中華公所主席、僑校董事長于金山，以及僑校董事們，也特別公開表揚劉國勝，對紐約華僑學校及宣傳中華文化所做的努力。

此次出席和參與籌備的學生，還包括翁夢怡、周方琦、陳嘉璇、陳昶宜、任淑梅、施若鑫、董穎珊、陳淑慧、謝嘉慧、王妤諾、黃馨玉、孙煒涵、王越生、林子琪、周子傑、林鋕宇、金任千、陳淑慧、黎家輝、鄭嵐伊、陳堯、潘國順、嚴朱亮，和陳磊文等人。

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