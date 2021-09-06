疫情下 公立大學生減 私大明顯增加

數據顯示紐約市立大學及州立大學學生數受疫情影響仍在減少；圖為往年的市大勃魯克學院畢業典禮。（美聯社）

經過了一年多，紐約市 至今仍壟罩在新冠肺炎疫情 下，也影響了大學的入學率；根據「華盛頓郵報」取得的未公開數據，在過去兩個學年中，紐約市立大學(CUNY)的25個校區學生人數，減少了約3萬3000人；但數據也顯示，在公立大學學生普遍下降的趨勢下，私立大學的學生數卻有所回升。

數據顯示，CUNY在2019年秋季共有21萬8835名大學生入學，在2020年初疫情爆發之後，由於學校課程多轉為線上，該年秋季，大學生人數下降到20萬3590人，減少將近7%。

不過根據未公布數據顯示，截至今年8月20日，CUNY秋季學期的入學人數為18萬5989人，比前兩年共減少了3萬2846名學生，幅度約比同期減少15%；據CUNY發言人表示，該數據僅為初步統計，不過也承認學生人數的下降。

由於不少大學生靠著打工賺取學費，在疫情之下導致這些學生失業，恐讓更多學生在面臨經濟壓力下，更難負擔學費。

CUNY發言人羅布里(Frank Sobrino)表示，該校與全美各地的學院及大學一樣，面臨入學人數下降的情況，「但現在預測最終入學人數還為時過早」；他表示，有多個校區採不同時程，且提供滾動錄取方式。

羅布里說，由聯邦提供的疫情紓困 計畫，讓CUNY對那些面臨經濟困難學生，能提供免學雜費的項目，而該項目應該會讓更多學生重返校園；「我們知道這些項目將可以鼓勵那些原本沒有計畫要修課的學生，在這學期報名修課。」

而雖而紐約州立大學(SUNY)仍未公布其64個不同校區目前初步的秋季入學人數，但去年該校入學率則約下降5%；該校總校長(SUNY Chancellor)馬拉特拉斯(Jim Malatras)在今年稍早時曾表示，疫情爆發期間，該校申請率下降約20%。

不過也並非所有學校都出現入學人數下降的情況，紐約部分私立大學在去年面臨入學人數下降後，於今年秋季的入學人數出現上升；根據復敦大學(Fordham University)統計，截自今年9月，一年級新生為2896人，去年同期則有2077人。

在皇后區及史泰登島都有校區的聖若望大學(St. John's University)，在今年入學人數上也有明顯反彈；該校發言人Brian Browne表示，今年秋季班約有近3000名一年級新生入學，比去年同期增加了36%，而常住學生則增加46%。

佩斯大學(Pace University)負責招生的副校長Robina Schepp表示，今年秋季入學人數很多，「為過去20多年來，甚至是創校史上規模最多的人數，在紐約市和威徹斯特郡(Westchester)的三個校區都出現人數增長，其中增長最快的為紐約市校區。」