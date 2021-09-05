五區颶風援助中心 不問身分供食住醫療

紐約市在五區選取公立學校作為颶風援助中心，不問移民身分，提供食住醫療服務。(取自谷歌地圖)

颶風 艾妲(Ida)餘波給紐約市 帶來強降雨，造成13人死亡，其中11人死於地下出租屋；紐約市4日於五大區各開放一處颶風援助中心，不問民眾身分，一周七天、每天12小時為民眾提供政府福利、保險 、住房、食品以及心理健康輔導等資源。

市緊急事務處理辦公室(New York City Emergency Management)與社會服務局(Department of Social Services)表示，這五個中心每天上午8時運營至晚8時，現場為受颶風影響的人提供資源和服務援助。

市府表示，非營利組織、社區團體將與市政機構合作，在援助中心幫助家庭和個人獲得關鍵服務資源，包括公共福利、健康保險登記、住房、食品援助和心理健康諮詢等。

市府指出，前往這些中心的民眾不會被問及移民身分。

緊急事務處理辦公室主任斯克里瓦尼(John Scrivani)表示，這次大淹水給許多家庭造成毀滅性打擊；他鼓勵受影響的民眾前往當地援助中心、撥打311或登陸NYC.gov/ida查看可用資源。

五大區援助中心分別位於各區的公立學校內：

曼哈頓西114街215號。

布碌崙(布魯克林)沙利文街(Sullivan St.)71號。

皇后區木邊(Woodside)47大道4602號。

布朗士沃特伯里大街(Waterbury Ave.)2365號。

史泰登島威洛布魯克路(Willowbrook Rd.)80號。