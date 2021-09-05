紐約夏季槍案降3成 整體犯罪率仍高

紐約市夏季槍案比2020年下降近三成，但整體犯罪率仍走高。(記者張晨╱攝影)

根據市警數據，今年5月至9月間，紐約市 街頭槍枝暴力案件數量比去年同期下降近三成；不過警務專家表示，斷言暴力減少仍為時過早，若與疫情 前相比，今夏槍案與涉及的受害者數量仍增加八成，當前數字略有下降只是增派更多警力執法的結果。

市警數據顯示，2021年5月25日至本月1日期間，槍擊 案件從去年的723起降至529起，下降了27%；今夏的槍擊案受害者也比去年同期減少了27%，從918人降至666人。

然而，今年截至8月29日的槍擊案件仍比去年同期的989起增加了5%，共有1041起；今年至今有1246名槍擊受害者，也比2020年同期的1217人增加了2%。

對比疫情前，今年夏天發生的529起槍擊案比2019年的293起高出81%；與2018年358名槍擊案受害者相比，今年該數字增加至666人，激增86%。

約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授、前紐約市警警佐賈卡隆(Joseph Giacalone)表示，他並不對今夏槍擊案數字的「下降」持樂觀態度。「數據不能說明一切，任何說暴力正在減少的人都只是在斷言，從2020年起，全市的槍擊和殺人案已接近紀錄的高峰，且目前槍擊案仍在不斷發生。」

他說，數字減少雖然不是壞兆頭，但也沒什麼值得慶祝，近月來光天化日下全市地標性地點發生了數起槍擊案，並使無辜民眾捲入其中；要真正扭轉局面，需要警員更努力工作。

賈卡隆指出，「打擊幫派」是重要的突破口，因為其牽涉的人員年齡越來越低，且這些人愈發猖獗，並不害怕警察，也不局限在某個地區，而是全市流竄作案。