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亞當斯：若勝選 飛佛州勸紐約客回來

記者顏潔恩╱紐約報導
亞當斯表示執政後會立即飛到佛州，勸告出走的紐約客搬回居住。（美聯社）
亞當斯表示執政後會立即飛到佛州，勸告出走的紐約客搬回居住。（美聯社）

因避疫和富人稅開徵，紐約市2020年秋季至今年7月湧現一股出走潮；紐約市長民主黨候選人亞當斯(Eric Adams)4日表示，若勝選，明年1月2日上任第二日，他就會飛到佛羅里達州，勸出走的3萬多紐約客搬回居住。

佛州因未課徵所得稅，成為逃難潮下最熱門去處，亞當斯表示並不責怪過去一年離開紐約的民眾的選擇；他說，紐約市治安問題不斷、官僚化、商業環境不友好，生活費用昂貴，都是他們離開的原因，他期許上任後施行一系列政策，改善以上問題。

亞當斯計畫在明年1月1日的就職典禮後，隔天就飛往佛州，勸3萬3500名離開的人回到紐約市；他坦言擔心這些人是總共出走的6萬5000名紐約客中，承擔州和地方稅務的高淨值納稅人，擔憂他們的離開對紐約市從疫情中重建產生負面影響。

亞當斯希望實施一系列讓紐約市更宜居的政策，他傾向警察執法，但同時會要求工會削減對壞警察的保護；他會走訪五區並派遣小組和市警接洽，促進警民關係，重新打造信任。

他計畫將備受爭議的「攔截盤查」(stop and frisk)執法，變成「攔截、詢問、盤查」(stop, question and frisk)；警察可以攔截並詢問相關人員，但只有升級到合理的懷疑時，才有權盤查對方，他也說隨身攝像機是確保警察不會濫用職權的好設備。

在華人關注的特殊高中入學考試(SHSAT)問題上，他認為要保留現有的入學考試制度，並建造另外五所特殊高中，錄取更多的優秀學生，「這樣才是促進學生族裔多元化的方法。」

九一一事件將在今年迎來20周年紀念，亞當斯在還是一名警察時，曾踏進出事故的世貿大樓查看，對當時「毀滅性的景象」感到震撼；但他說，9月12日對他而言才是整起事件中最重要的日子，「紐約客重新站起來、繼續建造，我們絕不會因此被打倒。」

他相信這股精神同樣會支持紐約客，撐過現在的疫情，「我們有這個韌性，會一直向前走。」

亞當斯表示執政後會立即飛到佛州，勸告出走的紐約客搬回居住。(本報檔案照)
亞當斯表示執政後會立即飛到佛州，勸告出走的紐約客搬回居住。(本報檔案照)

紐約市 警察 亞當斯

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