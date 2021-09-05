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班森賀身分盜竊案猖狂 至少4華人受害

記者顏潔恩╱紐約報導
警方建議民眾使用帶鎖的信箱，可防範竊賊偷取信件。(本報檔案照)
警方建議民眾使用帶鎖的信箱，可防範竊賊偷取信件。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀日前再發生多起身分盜竊案，至少四名華人受害，其中損失的最高數額是1萬4000元；轄區內警方懷疑有犯罪集團專在社區偷信件，非法使用受害者的信息，呼籲民眾警覺。

根據警方紀錄，57歲華婦報案稱，其大通銀行(Chase Bank)銀行帳戶信息疑似洩露，先是被轉走1200元，接著與信用卡綁定的梅西百貨帳戶，也有一筆1596元被盜用的消費；不僅如此，犯罪分子還用受害者的信息申請了一張Best Buy信用卡購物，受害者共損失5485元。

第二起案件中，32歲華男日前收到道明銀行(TD Bank)發送的短信，通知帳戶裡一筆錢已被別人用支票兌現的方式轉走，與銀行接洽後，才發現此人在Shore Parkway的道明銀行使用了一張假支票；他報警後將所有的文件交給市警62分局調查，目前還未有嫌犯消息。

第三起案件，45歲華女日前也收到大通銀行的通知，卡上1萬4000元被人盜走，對方還用她的信息申請了一張新的銀行卡；受害者報警時指出，銀行卡一直在身上，未曾丟失過，不曉得資料為何會被洩露。

最後，一名58歲華婦報警表示，一名不認識的人在上個月底去皇后區Northern Blvd的道明銀行，向工作人員出示兩張總值8000元的支票後兌現，之後再從受害者銀行帳戶中領取2000元；同時間對方還申請開設一個新的銀行帳戶，被發現後已停止帳戶。

除以上四起身分盜竊案外，社區還發生一起重竊案(Grand Larceny)，上月26日在86街1832號的「Marshalls」商場內，一名竊賊趁53歲亞裔婦女不注意時，打開其手提包，盜走102元現金、銀行卡和信用卡等，警方至今未能逮捕嫌犯。

警方多次呼籲民眾要妥善保管重要信件，使用帶鎖的信箱，避免竊賊偷取信件；若平時在社區看到形跡可疑者，也應立即報警。

支票 信用卡 梅西百貨

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