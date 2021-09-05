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尋洪災送餐外賣郎 攝影師要給1700元小費

記者顏潔恩╱紐約報導
米勒拍攝的影片顯示該外賣郎在水位及腰的暴雨中前行送餐。(視頻截圖)
米勒拍攝的影片顯示該外賣郎在水位及腰的暴雨中前行送餐。(視頻截圖)

颶風艾妲(Ida)襲擊紐約市當晚，一名布碌崙(布魯克林)攝影師拍攝到一名外賣郎，在水位急升到腰部的洪災中前行送餐，多家媒體為使用該視頻向他支付1700元版權費；他目前將影片上傳，希望找到該外賣郎，將這筆錢作為小費支付給對方，攝影師推測對方可能是中餐館外賣郎。

三周前從西雅圖搬到布碌崙威廉斯堡的米勒(Johnny Miller)，在9月1日晚間10時，從北11街交Roebling街的健身房出來時，被眼前雨水淹沒大街的景象嚇到；40歲的米勒表示，第一次經歷這樣的洪災，在西雅圖從未有如此極端的天氣。

一名外賣郎的身影瞬間引起米勒的注意，他拿出防水手機開始拍攝；影片中，在水位急升到腰部的情況下，外賣郎左手揣著餐點，用力地推著自行車在洪水中艱難前行。

隔天米勒將印有外賣郎的海報貼在威廉斯堡街頭，並把影片發布在推特上，很快引起熱議，獲得1200萬次觀看量，網友還為其取名「布魯克林最英勇外賣郎」；許多媒體為使用米勒的影片支付了版權費，他希望找到外賣郎，將所獲的1700元版權費交給對方。

米勒在貼文中標記Grubhub，但坦言並不確定外賣郎是否在該送餐平台工作；後來仔細研究影片畫面，發現外賣郎的餐點塑料袋上的圖案有著紫色花朵及「Thank You」字樣，疑似是中餐館習慣用的塑料袋。

米勒本身是名專業攝影師，希望通過這樣的行動呼籲大眾關注社會中不公平的現象，也希望知道該外賣郎身分的人，向他提供信息。

攝影 布碌崙 威廉

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