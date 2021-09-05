我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓特區街頭爆槍案 3死3傷

Lyft、Uber反「心跳法」 司機若挨告將幫付訴訟費

遊民所案址堆垃圾 華人不滿建商未被罰

記者顏潔恩╱紐約報導
民眾發現巴斯大道2147號收容所地址外的人行道上出現垃圾。(讀者提供)
民眾發現巴斯大道2147號收容所地址外的人行道上出現垃圾。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀遊民收容所建案曝光以來，當地民眾便對巴斯(Bath)大道2147號開放商Sandhu集團抱有疑慮；近日多名民眾發現該址外堆滿垃圾，市清潔局在民代要求下很快到現場清理，但仍引起華人居民不滿，質疑為何開發商違規卻不用罰款。

市府最初計畫在該地址修建一個容納150名男性的收容所，遭當地民眾強烈反對後讓步，目前在尋找新址；州眾議員寇頓(William Colton)與不少華裔組成的反對者陣容，數月以來一直關注該址動態，怕市府會執意動工。

民眾發現巴斯大道2147號收容所地址外的人行道上出現垃圾。(讀者提供)
民眾發現巴斯大道2147號收容所地址外的人行道上出現垃圾。(讀者提供)

近日有許多民眾發現，該地址的人行道上堆滿垃圾，包括一袋袋的商業垃圾，甚至還有丟棄的床單等；寇頓得知後，通知清潔局來處理，隔天他到場視察時，發現垃圾已全被清理。

在例行會議上，寇頓談到普通居民只要家門前出現少許垃圾，必定會收到罰單，然而收容所的開發商卻沒有這樣的「待遇」，感到不公；很多華人民眾也表示贊同，氣憤該址的衛生以及木圍欄的安全問題，都沒有引起市府的關注，要求對Sandhu集團開罰單。

民眾表示，就算垃圾是由居民帶來，只要落在開發商的地段，他們就和其他屋主一樣，有清潔的責任；垃圾中的食物若長期放置，可能引來鼠蟲出沒。

另外會議也提提到，寇頓辦公室目前正在收集請願書簽名，將會在11月份普選後，將這份請願書交給新一屆市長和市府官員，希望徵得他們的同意，不要在該地址建設收容所。

反對者張女士呼籲，居民要保持反對勢頭，繼續動用社區的力量向市府施壓，直到官方宣布取消巴斯大道收容所建案為止。

巴斯大道2147號收容所地址外床單丟棄在路邊。(讀者提供)
巴斯大道2147號收容所地址外床單丟棄在路邊。(讀者提供)

華人 布碌崙 眾議員

上一則

紐約市五大區各開颶風援助中心 不問身分提供食住醫療

下一則

五區颶風援助中心 不問身分供食住醫療

延伸閱讀

蘋果斥資數百萬安置遊民 提供健康、工作輔導

蘋果斥資數百萬安置遊民 提供健康、工作輔導
攜帶西尼羅病毒蚊現蹤 9月2日噴藥

攜帶西尼羅病毒蚊現蹤 9月2日噴藥
陸續開學 校車缺司機 老師也難找

陸續開學 校車缺司機 老師也難找
紐森現身金山遊民帳篷區 打掃街道

紐森現身金山遊民帳篷區 打掃街道
達美航空：11月起未打疫苗員工 醫保費加收200元

達美航空：11月起未打疫苗員工 醫保費加收200元

熱門新聞

紐約曼哈頓28街地鐵站災情慘重。（取自Insider Paper推特）

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

2021-09-02 00:15
劉必桔與鄭繼香育有二子，分別為七歲及八歲，一家人原本相當幸福。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

2021-08-29 20:59
法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出，在雨水中浸泡一夜才被警方發現；前排左二起為顧雅明與孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

2021-09-03 01:22
圖為2日在紐約狄根少校高速公路(Major Deegan Expressway)上淹水，車輛動彈不得。美聯社

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

2021-09-02 21:40
王先生居住的地下室因雨水灌入，已無法居住。(記者牟蘭／攝影)

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

2021-09-04 09:14
劉必桔與鄭繼香感情很好。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

2021-08-30 02:30

超人氣

更多 >
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸