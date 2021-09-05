遊民所案址堆垃圾 華人不滿建商未被罰

民眾發現巴斯大道2147號收容所地址外的人行道上出現垃圾。(讀者提供)

自布碌崙 (布魯克林)班森賀遊民收容所建案曝光以來，當地民眾便對巴斯(Bath)大道2147號開放商Sandhu集團抱有疑慮；近日多名民眾發現該址外堆滿垃圾，市清潔局在民代要求下很快到現場清理，但仍引起華人 居民不滿，質疑為何開發商違規卻不用罰款。

市府最初計畫在該地址修建一個容納150名男性的收容所，遭當地民眾強烈反對後讓步，目前在尋找新址；州眾議員 寇頓(William Colton)與不少華裔組成的反對者陣容，數月以來一直關注該址動態，怕市府會執意動工。

民眾發現巴斯大道2147號收容所地址外的人行道上出現垃圾。(讀者提供)

近日有許多民眾發現，該地址的人行道上堆滿垃圾，包括一袋袋的商業垃圾，甚至還有丟棄的床單等；寇頓得知後，通知清潔局來處理，隔天他到場視察時，發現垃圾已全被清理。

在例行會議上，寇頓談到普通居民只要家門前出現少許垃圾，必定會收到罰單，然而收容所的開發商卻沒有這樣的「待遇」，感到不公；很多華人民眾也表示贊同，氣憤該址的衛生以及木圍欄的安全問題，都沒有引起市府的關注，要求對Sandhu集團開罰單。

民眾表示，就算垃圾是由居民帶來，只要落在開發商的地段，他們就和其他屋主一樣，有清潔的責任；垃圾中的食物若長期放置，可能引來鼠蟲出沒。

另外會議也提提到，寇頓辦公室目前正在收集請願書簽名，將會在11月份普選後，將這份請願書交給新一屆市長和市府官員，希望徵得他們的同意，不要在該地址建設收容所。

反對者張女士呼籲，居民要保持反對勢頭，繼續動用社區的力量向市府施壓，直到官方宣布取消巴斯大道收容所建案為止。