馬來西亞旅美聯誼會車隊遊行 逾300名大馬僑胞參與

本次車旗隊伍遊行活動，因疫情影響，縮小規模，由30多部汽車組成車隊，逾300名僑胞到場支持。(記者牟蘭／攝影)

為慶祝聯誼會成立37周年及馬來西亞脫離英國統治獨立64周年，馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)宣布於4日舉辦第二屆車旗隊伍遊行 ，共有300多名馬來西亞的僑胞參與，向皇后區 的民眾介紹馬來西亞的文化。

影音來源：記者牟蘭

本次車旗隊伍遊行活動，因疫情 影響，縮小規模，由30多部汽車組成車隊，逾300名僑胞到場支持；遊行隊伍在皇后區植物園旁的緬街(Main St.)夾Dahlia大道集合，先舉辦升旗儀式，車隊後沿緬街行至北方大道，活動還邀請醒獅隊帶來表演，市警109分局派出警員沿路維持交通秩序。

馬來西亞旅美聯誼會共同主席邦君雄表示，聯誼會自1984年成立以來，已有超過1萬5000會員，期間為大馬同胞解決問題，也成為他們與馬來西亞政府溝通橋樑；疫情爆發後，病毒肆虐全球，他希望此次車隊遊行活動為社區打氣，盼望民眾能戰勝病毒，恢復正常生活。

美國餐飲協會 (Asian American Restaurant Association)會長何德興表示，馬來西亞是一個多元文化的國家，全國有30多個民族、20多種語言，不同族裔和宗教和諧共處；他希望此次活動，讓更多皇后區居民了解馬來西亞文化，也讓下一代對自己的文化自豪。

市議員顧雅明表示，馬來西亞僑胞不僅會說普通話和英文，還會說廣東話與馬來語，受到不少雇主的青睞；他說，這些僑胞吃苦耐勞，經多年打拚，為社會做出貢獻，他感謝僑胞貢獻，希望與他們共慶這一時刻。

紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光與州眾議員金兌錫的華裔代表也參與當天活動表示支持。