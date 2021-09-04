我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐西蘭超市恐攻 歹徒支持伊斯蘭國、曾入獄3年

英女王駕崩怎麼辦？ 倫敦橋計畫外洩 王室震怒

馬來西亞旅美聯誼會車隊遊行 逾300名大馬僑胞參與

記者牟蘭／紐約報導
本次車旗隊伍遊行活動，因疫情影響，縮小規模，由30多部汽車組成車隊，逾300名僑胞到場支持。(記者牟蘭／攝影)
本次車旗隊伍遊行活動，因疫情影響，縮小規模，由30多部汽車組成車隊，逾300名僑胞到場支持。(記者牟蘭／攝影)

為慶祝聯誼會成立37周年及馬來西亞脫離英國統治獨立64周年，馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)宣布於4日舉辦第二屆車旗隊伍遊行，共有300多名馬來西亞的僑胞參與，向皇后區的民眾介紹馬來西亞的文化。

影音來源：記者牟蘭

本次車旗隊伍遊行活動，因疫情影響，縮小規模，由30多部汽車組成車隊，逾300名僑胞到場支持；遊行隊伍在皇后區植物園旁的緬街(Main St.)夾Dahlia大道集合，先舉辦升旗儀式，車隊後沿緬街行至北方大道，活動還邀請醒獅隊帶來表演，市警109分局派出警員沿路維持交通秩序。

馬來西亞旅美聯誼會共同主席邦君雄表示，聯誼會自1984年成立以來，已有超過1萬5000會員，期間為大馬同胞解決問題，也成為他們與馬來西亞政府溝通橋樑；疫情爆發後，病毒肆虐全球，他希望此次車隊遊行活動為社區打氣，盼望民眾能戰勝病毒，恢復正常生活。

美國餐飲協會 (Asian American Restaurant Association)會長何德興表示，馬來西亞是一個多元文化的國家，全國有30多個民族、20多種語言，不同族裔和宗教和諧共處；他希望此次活動，讓更多皇后區居民了解馬來西亞文化，也讓下一代對自己的文化自豪。

市議員顧雅明表示，馬來西亞僑胞不僅會說普通話和英文，還會說廣東話與馬來語，受到不少雇主的青睞；他說，這些僑胞吃苦耐勞，經多年打拚，為社會做出貢獻，他感謝僑胞貢獻，希望與他們共慶這一時刻。

紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光與州眾議員金兌錫的華裔代表也參與當天活動表示支持。

本次車旗隊伍遊行活動，因疫情影響，縮小規模，由30多部汽車組成車隊，逾300名僑...
本次車旗隊伍遊行活動，因疫情影響，縮小規模，由30多部汽車組成車隊，逾300名僑胞到場支持。(記者牟蘭／攝影)
為慶祝聯誼會成立37周年及馬來西亞脫離英國統治獨立64周年，馬來西亞(旅美)聯誼...
為慶祝聯誼會成立37周年及馬來西亞脫離英國統治獨立64周年，馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)宣布於4日舉辦第二屆車旗隊伍遊行。(記者牟蘭／攝影)
本次車旗隊伍遊行活動，因疫情影響，縮小規模，由30多部汽車組成車隊，逾300名僑...
本次車旗隊伍遊行活動，因疫情影響，縮小規模，由30多部汽車組成車隊，逾300名僑胞到場支持。(記者牟蘭／攝影)
本次車旗隊伍遊行活動，因疫情影響，縮小規模，由30多部汽車組成車隊，逾300名僑...
本次車旗隊伍遊行活動，因疫情影響，縮小規模，由30多部汽車組成車隊，逾300名僑胞到場支持。(記者牟蘭／攝影)
本次車旗隊伍遊行活動，因疫情影響，縮小規模，由30多部汽車組成車隊，逾300名僑...
本次車旗隊伍遊行活動，因疫情影響，縮小規模，由30多部汽車組成車隊，逾300名僑胞到場支持。(記者牟蘭／攝影)

遊行 皇后區 疫情

上一則

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

下一則

紐約市夏季槍案減少約三成 整體犯罪率仍高

延伸閱讀

返台隔離 夫妻可視狀況免分居

返台隔離 夫妻可視狀況免分居
童振源首訪洛 盼匯聚僑界能量

童振源首訪洛 盼匯聚僑界能量
童振源 深化全球僑胞與台灣連結

童振源 深化全球僑胞與台灣連結
台僑委會委員長童振源首訪海外 第1站拜訪洛僑團

台僑委會委員長童振源首訪海外 第1站拜訪洛僑團

馬來西亞旅美聯誼會 28日法拉盛辦遊行

馬來西亞旅美聯誼會 28日法拉盛辦遊行

熱門新聞

紐約曼哈頓28街地鐵站災情慘重。（取自Insider Paper推特）

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

2021-09-02 00:15
劉必桔與鄭繼香育有二子，分別為七歲及八歲，一家人原本相當幸福。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

2021-08-29 20:59
法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出，在雨水中浸泡一夜才被警方發現；前排左二起為顧雅明與孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

2021-09-03 01:22
圖為2日在紐約狄根少校高速公路(Major Deegan Expressway)上淹水，車輛動彈不得。美聯社

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

2021-09-02 21:40
劉必桔與鄭繼香感情很好。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

2021-08-30 02:30
王先生居住的地下室因雨水灌入，已無法居住。(記者牟蘭／攝影)

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

2021-09-04 09:14

超人氣

更多 >
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22