紐約客談／公校防疫存疑 家長自求多福

距13日公校 開學不到兩周，市教育局 仍無法交出滿意答卷，雖然花費大量經費增設疫苗 接種站、安裝空氣淨化器等，但保護孩子不要染疫預計仍只能自求多福。

市教育局日前公布了新一輪開學指南，哪怕在Delta確診數據不斷上漲情況下，仍堅持去除了網課，僅提供面對面授課。

自疫情爆發至今，不少孩子已在家中上網課一年多，期間也爆出各種問題，甚至影響孩子精神狀況；返回學校上課已是必須，但寄希望於市府保障防疫安全，讓家長們難以放心。

12歲以上的學生如果不幸染疫甚至重症，還能歸責於不願讓他們接種疫苗的父母；但全市仍有數十萬12歲以下的孩子，他們需要回歸校園生活，但早已擁擠不堪、連不含鉛的飲用水都難確保、一下雪就常校車大出包的公校管理系統，家長如何能安心把孩子的防疫健康交給它？

市教育局過去一年多也確實面臨眾多挑戰，公衛健康本就不是大部分教職工擅長領域，如今要求他們擔起全市未成年人健康的重責，加上州府和市府在新學年裡面臨換屆，人事變動可預見將很大，想必公校在下一學期裡還會有其他更多挑戰。

是否冒著染疫風險送孩子去學校，目前已是別無選擇；經過一年多對病毒的恐懼逐漸淡化，加上生活和工作逐漸回歸，大部分公校家長恐只能送子女去上學，然後每日默念「老天保佑」了。

（紐約客談，周二至周六見報）