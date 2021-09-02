病毒加深偏見 華生擔憂返校遭霸凌

布碌崙華生林正浩回顧過去一年多的經歷，擔心返校會遭霸凌。(讀者提供)

新冠疫情爆發一年多以來，對亞裔 造成健康和種族歧視 雙重威脅，讓即將返校上課的華裔學生擔心會在校園內遭霸凌；在布碌崙(布魯克林)羅斯福高中就讀的林正浩回顧過去，自移民來美就經歷各種「微歧視」(microaggression)，表示現因病毒加深外界對華人的誤解，無論是校園內外、還是搭乘公共交通，都感到不安焦慮。

「自從在社群媒體 上看到無數個針對亞裔暴力犯罪的事件後，我對返校上課的安全感到擔憂。」林正浩表示，非亞裔學生可能嘲笑他是「吃蝙蝠的人」，或被說是病毒傳染源等，自己也很擔心在搭乘公車或地鐵時，也會遭此種族辱罵。

林正浩表示，外界對亞裔的偏見從疫情前就存在，他在四年級移民來美，當時為和其他族裔同學打成一片，他較常自嘲，結果被同學取外號「笨亞裔」；因亞裔臉孔，他和朋友也經歷過在運動場上也會被區別對待、下課買食物時被插隊等校園霸凌。

疫情導致公校關閉的前一周，林正浩和朋友從更衣室裡走出來，突然聽見一個聲音說，「天啊，他們長得一模一樣」，話語裡滿是歧視意味；去年他選擇遠距上課，除對新冠病毒的恐懼外，也因在社群媒體上不斷接觸到亞裔遭暴力犯罪的事件，對外出感到害怕。

林正浩說，自己曾經「鬱悶地思考，為什麼我是個華人？為什麼不能是其他族裔？」讓別人不會因為他無法選擇的身分，對他說三道四；林正浩說，不知道有什麼能緩解自己的緊張感，目前正接受輔導，為返校做心理準備。

亞裔兒童與家庭聯盟(簡稱CACF)教育政策協調員Kaveri Sengupta表示，很多亞裔家庭都有類似的顧忌，擔心孩子一年多後返校上課，會在公眾場所遭微歧視或仇恨犯罪；在有著高比例亞裔學生的學校，管理層也未做好準備顧及學生的心理狀態。

Sengupta說，不能因認為亞裔學生在課業方面較好，便忽略他們學術以外的需求，校方應有相應措施，避免不良的校園經歷變成孩子們的陰影。