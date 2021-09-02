市樓宇局新規 違規小房東整改 免高額罰款

市樓宇局1日宣布「屋主救濟計畫」，幫助小房東整改違規並免於高額罰款。(本報檔案照)

市樓宇局(DOB)1日宣布「屋主救濟計畫」(Homeowner Relief Program)即日起實施，該計畫讓一到兩家庭的小房東 無需因初次違規就支付高昂罰款；這項計畫指，初犯者可選擇上教育課程，並在60天內整改違規之處，即可免除或減少罰款。

根據「屋主救濟計畫」，若一到兩家庭的屋主在過去五年內未收到任何違規罰款，或近期購買房產，在市樓宇局工作人員檢查後，發現屋內有違規現象，只要在60天內聘用有執照的工程師修復房內的違規問題，當局可免除或減少房東的罰款。

不過計畫也指出，若屋主涉及如非法改建或因建築安全問題，造成人員受傷或死亡，則不能被免除罰款；此外，市樓宇局也表示，延長原本40天的寬限期至60天，若小房東在期限內整改涉及違反土地規畫(Zoning Code)的違規，只要不涉安全隱患，屋主無需上庭即可免除罰款。

市樓宇局局長羅卡(Melanie E. La Rocca)表示，首次實施這項計畫，旨在幫助那些無法支付罰款的小房東整改違規，讓市民有安全的居住環境。

市議會非洲裔、西語裔與亞裔 黨團共同主席米勒(I. Daneek Miller)表示，希望這項計畫能對小房東提供幫助，避免不必要的罰款損失。

市議員霍頓(Robert Holden)也表示，疫情 重創小房東，市樓宇局應幫助房東度過難關，而非站在他們的對立面；他說，這個法案在免罰小房東的基礎上，幫助他們遵守政府的法規。