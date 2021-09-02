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州議會通過 延長禁逼遷令

記者和釗宇／紐約報導
州議會1日通過緊急立法，將禁逼遷令繼續延長至明年1月15日，並為租客提供更多補助。（美聯社）
州議會1日通過緊急立法，將禁逼遷令繼續延長至明年1月15日，並為租客提供更多補助。（美聯社）

紐約州新冠疫情下的禁止逼遷令於8月31日失效，州長霍楚(Kathy Hochul)當日召集州參眾兩會所有議員9月1日回州府舉行特別會議；州議會1日通過緊急立法，正式將該令繼續延長至明年的1月15日，並為租客提供更多補助。

為避免因疫情失去收入的租客因付不起房租而流離失所，前州長葛謨(Andrew Cuomo)去年頒布禁止逼遷令，租戶只要證明因疫情導致財務困難，就可以免於被逼遷，禁逼遷令已於8月31日到期；不過，聯邦最高法院此前做出裁決，同意取消禁逼遷令的部分內容，意味著州議會須對禁逼遷令做出修改。

然而，疫情仍在肆虐，目前紐約州新冠檢測陽性率已連續數周高於3%，住院人數也在持續增加；提出法案的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)表示，「疫情仍然在對紐約民眾的健康和財務造成威脅，我們正在採取決定性、全面性的措施，延長這一法案，確保民眾安全。」

州議會共通過兩項相關法案，第一項法案將此前的禁逼遷令延長至2022年1月15日，第二項法案則為緊急租金援助計畫(Emergency Rental Assistance Program)追加4億元資金，提供給那些因疫情造成經濟困難、拖欠房租的租客；兩項法案分別以38票對19票、57票對零票在州參議會獲得通過，1日晚些時候在州眾議會通過，隨後呈交霍楚簽署。

不過，延長的禁逼遷令引起房東團體的不滿，未來幾周預計將遭到訴訟；在州議會投票前，代表紐約市2萬5000名房東的租金穩定聯合會(Rent Stabilization Association)就表示，會提出訴訟，尋求暫停實施禁逼遷令，稱州議會延長禁逼遷令的舉動是違抗最高法院判決。

同樣反對延長禁逼遷令的共和黨州參議員海爾明(Pamela Helming)則表示，新法案不會被叫停，因為法案已經根據最高法院的判決作出微小調整；但她說，法案不會加速緊急租金援助計畫補助金的發放，「今天通過的法案相當於把問題留給了未來，不會解決任何問題。」

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