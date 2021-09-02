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五分局中華公所警民會 介紹新血

記者張晨／紐約報導
五分局月度警民會議邀請民眾到場參與，五名新警員與社區見面。(記者張晨/攝影)
五分局月度警民會議邀請民眾到場參與，五名新警員與社區見面。(記者張晨/攝影)

市警五分局1日在紐約中華公所召開月度警民會議，就轄區近日犯罪情況、反仇恨亞裔犯罪與民眾交流；局長張保羅(Paul Zangrilli)表示，八起仇恨罪案已偵破六起，911恐襲20周年前後均在下城和社區加強了安保，望民眾安心；他當日還帶領五名新警員與社區見面，最小的一名華裔女警才20歲。

影音來源：記者張晨

根據市警數據，五分局轄區在過去28天內除了重攻擊與搶劫案增加外，其餘犯罪種類均有所下降，總犯罪率下降了29.2%；而2021年相較2020年，轄區犯罪率下降了13%；張保羅指出，搶劫案數量創下十年新低，這得益於民眾的防範意識。

對於華裔民眾頻繁問到的反仇恨亞裔犯罪問題，張保羅表示，2021年轄區內共發生了八起被定義為仇恨犯罪的案件，其中六起已將嫌犯拘捕，三人至今仍被以重罪羈押，面臨高額保釋金。

「在過去一年，華埠社區對五分局的支持讓我們更加迫切地維護治安、拘捕嫌犯，更想對外界傳達華埠安全繁榮的新面貌。」張保羅表示，911事件20周年即將到來，目前雖沒有潛在的威脅，但也在社區、多個地鐵站和布魯克林大橋等重要地標附近增加了警力。

張保羅還帶領了五名新警員和社區見面，最小的是20歲女警Crystal Lee，她和23歲的表哥Dustin Pham從紐約市立大學約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)刑事司法專業畢業後一起進入五分局；Lee表示，她的親哥哥也早已加入了市警，如今在下城一分局供職。

來自皇后區的郭家寧能說一口流利的國語，加入市警前有四年從軍經歷，他表示，希望能用自己的雙語優勢幫助社區。

當日的警民會議是疫情以來中華公所首次邀請民眾到現場出席，主席于金山表示，因疫苗接種在華埠社區推進順利，所以公所正漸漸恢復面對面的活動，讓居民的社區生活可以恢復往日的活力。

華埠 紐約市 亞裔

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