七分局警民會 夜生活民怨大

七分局月度警民會，著重周末夜生活執法。(視頻會議截圖)

曼哈頓 下東城轄區市警七分局1日舉行線上警民會議探討社區治安，尤其對轄區內夜生活、違法停車等問題表示加大監管力度，並對重點犯罪區域逐一排查，呼籲社區協助；七分局除重攻擊與搶劫案看漲外，其餘犯罪種類均有所下降。

市警數據顯示，七分局轄區在過去28天內發生了16起重竊案，相比去年同期的七起，上漲了128.6%；另一類上漲的則為搶劫案，相比於去年同期的12起，今年則發生了13起。

局長巴西亞(Luis E. Barcia)表示，本月整體犯罪率下降了12.9%，與疫情 中甚至疫情前相比都有所好轉；但正因為社區正從疫情中甦醒，所以另一些問題也就此顯現。

「因為轄區內酒吧及餐廳林立，這裡成了不少年輕人周五、周六休閒找樂的好去處。」他說，社區希望到看這一景象，但夜生活帶來的生活品質降低，也令周邊居民抱怨連連；在過去這個周末，七分局在凌晨4時叫停了一個非法聚會，並拘捕了一名酒後駕車者。

巴西亞表示，分局會繼續加強執法，每周都會在不同路段設置兩個檢查點(check point)，隨機盤查過往車輛；而對於民眾反應有不少車輛隨意停靠在單車道上阻礙交通，分局也在加派人員進行監管疏散，必要時會開出罰單。

七分局社區委員會主席韋斯特(Donald West)表示，在充分傾聽社區聲音後，七分局已在克林頓街(Clinton St.)交東百老匯 街角，以及格蘭街等問題路段加大了巡查力度，也請周圍商住戶留意可疑人員，若發現問題可及時打電話報警或聯繫社區協調警員。