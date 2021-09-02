點亮中國城 搶在中秋節前掛燈

「亮麗中國城」第四期掛燈啟動，將於中秋節前完工；左三為司徒仲菁，左五為于金山。(記者張晨/攝影)

去年底在曼哈頓華埠 以燈籠方式點亮社區、吸引人氣的「亮麗中國城」計畫，主辦方於1日宣布開啟第四階段，預計將於16日完成茂比利街(Bayard St.)部分路段，為即將到來的各式大型活動、傳統佳節暖身，並幫助受疫情 影響的華埠小商家帶來更多人潮。

影音來源：記者張晨

活動由紐約 中華公所、紐約中華總商會、獻愛華埠(Send Chinatown Love)、珠江百貨、聯合民主黨，連同勿街46號美食店等一同發起，希望藉由掛燈來吸引遊客與民眾，提醒人們華埠已以新面貌展開懷抱、迎接世界。

亮麗中國城計畫發起人之一、聯合民主黨主席司徒仲菁表示，感謝社區愛心人士伍雁嬋對第四期項目捐贈的2000元，此次除了茂比利街，還包括由華埠共同發展機構及行政總監陳作舟贊助的披露街(Pell St.)和宰也街(Doyers St.)。

中華公所主席于金山表示，華埠受到新冠肺炎疫情影響，去年商家生意一片慘淡，在社區動員下開始掛燈，不僅照亮街道，也照亮人心，成功吸引了觀光客，社群媒體上也充滿了「燈籠打卡照」；如今該項目獲得大通銀行1萬元捐款，使得第四期能趕在中秋節前完成，讓重新湧入的遊客和紐約人看到華埠的夜晚之美，相信在疫情之後這裡的繁榮景象將重現。

大通銀行華埠分行經理周銳澤表示，雖然華埠經濟仍未回到疫情前水平，但看到社區逐漸復甦，他很開心，大通銀行不僅在財務上協助社區，更可從社區角度為民衆及小商家服務。

民主黨領袖劉林劍虹表示，距離第四期掛燈預定日期還剩兩周， 但總預算還差7000元，需要籌款才能準時順利完成掛燈計畫，現呼籲愛心民眾繼續踴躍捐款，為華埠復甦出一份力。更多資訊及籌款，可登錄網頁https://bit.ly/3bsu3wG。