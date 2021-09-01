霍楚召回議員 延長禁止逼遷令

霍楚緊急召回州參眾議員，舉行緊急會議將禁止逼遷令延長至明年1月。(Getty Images)

紐約州新冠疫情 下的禁止逼遷令8月31日失效，州長霍楚 (Kathy Hochul)當晚宣布，召集州參眾兩會所有議員9月1日回州府舉行特別會議，以通過緊急立法，將該令繼續延長至明年的1月15日，並將為租客 援助項目撥出更多款項。

為避免因疫情失去收入的租客因付不起房租而流離失所，前州長葛謨(Andrew Cuomo)去年頒布禁止逼遷令，租戶只要證明因疫情導致財務困難，就可以免於被逼遷；州議會隨後將此行政令正式立法，並在今年5月到期後再延期至8月31日。

因該禁逼遷令8月31日午夜就將失效，霍楚當日傍晚宣布，因疫情還再持續，不會眼見數以萬計家庭和小商家流離失所，經與參眾兩會協商後，決定將本已休會的參眾議員召回州府，舉行緊急特別會議，表決延長禁令的相關法案。

霍楚表示，已同參眾兩會的民主黨領袖達成協議，於9月1日中午舉行的特別會議上，將首先表決將禁止逼遷令延長到2022年的1月15日，先解決面臨失去家園的數以十萬計家庭的燃眉之急。

此外，兩會還將表決法案，為因租客無法交租也陷入經濟困境的房東提供金援；霍楚當日沒有說明這筆援助金總額將會是多少，但據了解相關法案的議員透露，總額或將達到3億元。

霍楚表示，州府不會任由住房危機惡化，不會對因不可抗拒的疫情因素而失去收入的人置之不理。

據統計，目前有超過80萬紐約州租客拖欠租金，總額超過30億元；雖然紐約獲得27萬元聯邦租金補助，但目前發放速度緩慢。

根據該禁止逼遷令，除了住宅租客外，員工人數不足50人的小商業者也可提交財務困難聲明，以獲得逼遷保護；同時，法案也將保護無力償還房貸的小房東，確保他們的房屋的稅收留置(tax lien)不被出售或不被法拍。