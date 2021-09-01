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法拉盛健康行 打卡集齊印章有獎

記者張心／紐約報導
市議員顧雅明鼓勵民眾出來走路，強身健體。（記者張心／攝影）
市議員顧雅明鼓勵民眾出來走路，強身健體。（記者張心／攝影）

為鼓勵民眾增加戶外運動，支持小商家疫後復甦，法拉盛商業改進區(Flushing BID)訂於9月3日推出為期十天的「法拉盛健康行」打卡活動；民眾只需在指定地點領取打卡地圖，前往參與商家蓋章，集齊規定數目印章後，即可參加禮品兌換與抽獎活動。

市議員顧雅明、商改區共同主席莊振輝、執行主任余鈿崧與多位商家代表，8月31日共同出席打卡活動開幕式；顧雅明表示，非常認同活動的創意，健康是第一位的，多出來走動對於降低慢性疾病風險有很大益處；他希望法拉盛居民多參加此活動，提醒自己每天都要運動，選擇健康的生活方式。

莊振輝說，「新冠疫情對法拉盛影響很大，我們在盡所有努力聯合市議員和小商家，想把商家的生意恢復，希望法拉盛能成為世界的楷模」。余鈿崧也表示，目前新冠疫情又在惡化，不太適合室內活動，「健康行」活動旨在鼓勵大家來法拉盛走一走，一方面強健身體，同時增加商家和消費者的互動，「非常希望在美國網球公開賽期間，吸引到全球和全國各地的遊客，把法拉盛推銷出去。」

參會商家代表、安保健康保險公司策略營運總監胡小菁、經理伍麗明及Playdate NYC玩吧合夥人孫律，都鼓勵大家多進行戶外運動，歡迎到法拉盛吃喝玩樂。

法拉盛商改區介紹，此次健康打卡行活動共設置12個打卡點，包括法拉盛圖書館前的商改區資訊亭、安保健康保險辦公室、E佰搜商城、友情客串、願茶、九湯屋、春陽茶事、遇見BBQ、Playdate NYC玩吧、茶霸、十秒到雲南過橋米線、亨華銀行。

民眾可以在上述任意地點獲取活動打卡地圖，也可登錄商改區網站下載打印，之後前往打卡點集滿六個印章，就可在資訊亭參加抽獎活動；獎品包括100元的E佰搜商城購物卡、50元友情客串現金卡、及其他合作商家15元至25元的現金券。

參與者可自行在打卡點蓋章，無硬性消費要求，詳情請參見商改區網站：www.flushingbid.com。

顧雅明(右三)、莊振輝(右四)、余鈿崧(右一)與商家及合作代表孫律(左一)、伍麗...
顧雅明(右三)、莊振輝(右四)、余鈿崧(右一)與商家及合作代表孫律(左一)、伍麗明(左二)、胡小菁(左三)等向民眾展示活動海報。（記者張心／攝影）
法拉盛商改區共同主席莊振輝寄言希望法拉盛成為世界的抗疫楷模。（記者張心／攝影）
法拉盛商改區共同主席莊振輝寄言希望法拉盛成為世界的抗疫楷模。（記者張心／攝影）
法拉盛商改區執行主任余鈿崧希望藉此活動幫助世界認識法拉盛。（記者張心／攝影）
法拉盛商改區執行主任余鈿崧希望藉此活動幫助世界認識法拉盛。（記者張心／攝影）

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