黃晨晨水彩畫奪冠 將在國會山莊展出

國會眾議員孟昭文為榮獲前三名的獲獎選手頒發榮譽證書。(孟昭文辦公室提供)

皇后區貝賽11年級高中女生黃晨晨(Natalie Huang)的水彩畫作品「春天來了」，榮獲聯邦眾議員孟昭文 所在的紐約州國會第六選區高中生藝術比賽冠軍，獲獎畫作將在國會山莊展出一年。

孟昭文8月31日在法拉盛市政廳宣布黃晨晨榮獲冠軍，「她的作品非常優秀，象征著美麗的春天所帶來的希望；剛經歷過新冠疫情 的我們，都太需要這種希望了。」

「我很開心自己的作品將在國會山莊展出」，榮獲一等獎的黃晨晨說，「疫情給了我很多時間和靈感去創作，很感謝孟昭文眾議員提供機會和殊榮給我。」

孟昭文還宣布，來自皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)的兩名大學四年級學生—墨菲(Kaitlyn Murphy)和聖地亞哥(Emilio Espinal-Santiago)，分別憑藉作品「艾姆赫斯特 2020」與「失落與復興」，獲得二等獎和三等獎。

「沒想到新冠病毒讓我們的青少年能花時間去發展新技能，並為他人帶來美好。」孟昭文說， 「感謝所有學生的參與，我為我們社區的所有未來的藝術家們感到自豪。很高興雖然還處於疫情中，我們依舊舉辦了今年的藝術比賽，讓人們欣賞青少年們的藝術才華。」

這項由國會眾院舉辦的「發現藝術」全國高中生藝術比賽，每年對每位眾議員所在選區的高中生開放參加，邀請業界知名藝術家做評審，選出各選區冠軍作品，在國會大廳展出，供所有遊客、參眾議員觀賞；自1982年創辦以來，「發現藝術」比賽已有超過65萬名全美高中生參加。