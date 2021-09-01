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黃晨晨水彩畫奪冠 將在國會山莊展出

記者張心／紐約報導
國會眾議員孟昭文為榮獲前三名的獲獎選手頒發榮譽證書。(孟昭文辦公室提供)
國會眾議員孟昭文為榮獲前三名的獲獎選手頒發榮譽證書。(孟昭文辦公室提供)

皇后區貝賽11年級高中女生黃晨晨(Natalie Huang)的水彩畫作品「春天來了」，榮獲聯邦眾議員孟昭文所在的紐約州國會第六選區高中生藝術比賽冠軍，獲獎畫作將在國會山莊展出一年。

孟昭文8月31日在法拉盛市政廳宣布黃晨晨榮獲冠軍，「她的作品非常優秀，象征著美麗的春天所帶來的希望；剛經歷過新冠疫情的我們，都太需要這種希望了。」

「我很開心自己的作品將在國會山莊展出」，榮獲一等獎的黃晨晨說，「疫情給了我很多時間和靈感去創作，很感謝孟昭文眾議員提供機會和殊榮給我。」

孟昭文還宣布，來自皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)的兩名大學四年級學生—墨菲(Kaitlyn Murphy)和聖地亞哥(Emilio Espinal-Santiago)，分別憑藉作品「艾姆赫斯特 2020」與「失落與復興」，獲得二等獎和三等獎。

「沒想到新冠病毒讓我們的青少年能花時間去發展新技能，並為他人帶來美好。」孟昭文說， 「感謝所有學生的參與，我為我們社區的所有未來的藝術家們感到自豪。很高興雖然還處於疫情中，我們依舊舉辦了今年的藝術比賽，讓人們欣賞青少年們的藝術才華。」

這項由國會眾院舉辦的「發現藝術」全國高中生藝術比賽，每年對每位眾議員所在選區的高中生開放參加，邀請業界知名藝術家做評審，選出各選區冠軍作品，在國會大廳展出，供所有遊客、參眾議員觀賞；自1982年創辦以來，「發現藝術」比賽已有超過65萬名全美高中生參加。

黃晨晨的獲獎作品「春天來了」。(孟昭文辦公室提供)
黃晨晨的獲獎作品「春天來了」。(孟昭文辦公室提供)

孟昭文 眾議員 疫情

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