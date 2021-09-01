紐約客談／切割葛謨 霍楚恐成弱勢州長

新任州長霍楚 上任已滿一周。作為遞補州長，霍楚上任後最要緊的工作就是和因醜聞離職的前任切割；於是，她上任伊始就有大動作：直接否定葛謨 的新冠死亡統計口徑，將全州死亡人數調升了1萬2000人，以示「增加透明度」。

然而，葛謨擔任州長長達十年，要和他的政治遺產切割談何容易；而葛謨最大的特點，恐怕是「強勢」二字，這種強勢作風在新冠疫情初始就表露無疑：他敢於直接指揮地方政府抗疫，並保持絕對權威，甚至連正確的意見也不聽；紐約市長白思豪 曾申請封城，但葛謨開始不從，幾天後卻出台了換湯不換藥的政策，讓白思豪等地方大員十分光火，聲討葛謨越權指揮。

於是，要顯示出與葛謨的不同，霍楚恐怕也得丟掉強勢作風；在8月31日的記者會上，霍楚就明確表示，不會「微操」地方政府抗疫，不會在沒有協商的情況下推行新規；她還說，州府主要將做好資源保障工作，具體抗疫則由地方政府主導。

霍楚難道真得甘當弱勢州長嗎？未必見得。但形勢比人強，剛上任的霍楚如果想坐得穩，即便是假裝弱勢也是必須的，因為和葛謨切割才是首要任務；霍楚這樣做也是有效果的，白思豪就不止一次對霍楚表達好感。

聰明的政客，應懂得「此一時、彼一時」的道理；葛謨去年的強勢，是在新冠疫情來勢兇猛的情況下的做出的；而如今霍楚的弱勢，則是建立在疫情已一年有餘、各種防疫體系、疫苗分發系統已經成熟的情況下；若再遇緊急情況，霍楚或許也會露出強勢的一面。

（紐約客談，每周二至六見報）