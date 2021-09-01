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迎中秋 亞裔18、19日辦活動展魅力

記者張心／紐約報導
「亞洲魅力匯展迎中秋」主辦單位美國亞裔活動中心主席顏天怡(前排右四)與個協辦單位和贊助商代表出席記者會。（記者張心／攝影）
「亞洲魅力匯展迎中秋」主辦單位美國亞裔活動中心主席顏天怡(前排右四)與個協辦單位和贊助商代表出席記者會。（記者張心／攝影）

美國亞裔活動中心主辦的2021年「亞洲魅力匯展迎中秋」，訂於9月18日和19日在法拉盛喜來登大酒店二層舉辦，屆時將有亞洲美食、文化展覽、傳統表演、連環抽獎等；活動門票免費，需全程戴口罩，並憑藉疫苗接種證明和個人身分證入場。

「我們希望藉這個機會向美國各界展示亞洲的魅力」，美國亞裔活動中心主席顏天怡(Tammy Ngan)表示，近期亞裔不斷受到歧視和攻擊，讓人非常憤怒，除了以遊行示威表達不滿，也應舉辦有建設性的活動，把亞裔的優點和魅力展示出來，反抗仇恨亞裔現象。

「經過一年多的疫情困擾，各行各業都受到重創」，顏天怡說，「舉辦這次展銷活動不單有助於社區經濟繁榮，也是一個協助商家和民眾回歸昔日溝通的理想平台。」

顏天怡介紹，活動上將有中國、泰國、越南、緬甸、馬來西亞、日本、韓國的亞裔展台帶來亞洲美食、舞台表演、商品展銷、主題講座、迷你花展、有獎問答、連環抽獎等活動。展會還獲得紐約緬甸華僑聯誼會、美國泰國僑民互助協會、美國大馬僑胞同鄉會、紐約潮州同鄉會、美國潮商總會、美國亞洲文化協會等社團的協辦支持。

紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光說，「這是一個很棒的活動，我非常期待到時的盛況」。大馬僑胞同鄉會會長朱雁影表示，屆時將有很多馬拉西亞特色的民族糕點，歡迎大家來一飽口福。

活動時間為9月18日和19日的上午11時至下午4時，入場免費，但美食攤位需自行付費。

美國 亞裔 紐約

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