白思豪稱打一針即可堂食 遭批漏洞多

白思豪表示，如果有未接種的食客想去餐館就餐，可到附近接種點先打一針，然後出示接種卡就可以堂食。（路透）

紐約市 府此前頒令，要求全市餐館、影院等室內聚集場所，檢查顧客的新冠疫苗 接種紀錄，違者將被罰款，市府訂於9月13日起執法；市長白思豪 (Bill de Blasio)8月31日表示，如果有未接種的食客想去餐館就餐，可到附近接種點先打一針，然後出示接種卡就可以堂食，但此舉遭到公衛專家批駁。

根據市府8月17日新規，不按規定檢查顧客接種紀錄的商家，從9月17日起，首次違規將被罰1000元，再犯將罰2000元；白思豪在記者會上對新規進行了新的解釋，「如果有人想去餐廳就餐，但是不了解新規，沒有接種疫苗，如果實在想去，你可以去附近的接種點先打一針，然後拿上接種卡再回到餐廳。」

白思豪說，只需打一針就可去就餐，說明新規具有靈活性，「我們只是希望人們趕緊去打疫苗。」

目前輝瑞和莫德納疫苗均需打兩針，嬌生疫苗則需打一針；對於白思豪對新規的解釋，前市衛生局官員桑特拉(Anthony Santella)不以為然，「白思豪的說法沒有科學依據，去打一針然後馬上去餐館吃飯，這相當於未接種，只有接種第二針14天以後才可說完全接種；市府的疫苗新規是個正確的方向，但是仍有很多漏洞。」

市府此前出台接種激勵措施，社區組織、公校家長會、宗教組織每介紹一名未接種人士來打疫苗，相關組織將獲得100元獎勵，總額不超過2萬元；白思豪31日將餐館加入其中：餐館每介紹一位顧客接種疫苗，不僅可得100元獎勵，接種者也將獲得100元獎勵。

此外，白思豪還批駁了布碌崙(布魯克林)牧師麥考爾(Kevin McCall)擅自為信眾出具疫苗豁免信的行為，麥考爾此前曾鼓勵民眾到他的教會簽署疫苗豁免信，白思豪說，麥考爾的行為應該被制止，「這是一個錯誤，這種『豁免』是無效的，人們應該了解接種的重要性，作為宗教領袖，應該鼓勵民眾接種。」