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布碌崙接種率低 但日落公園華社高

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙日落公園的民眾積極接種新冠疫苗。(Getty Images)
布碌崙日落公園的民眾積極接種新冠疫苗。(Getty Images)

根據市府最新數據，布碌崙(布魯克林)新冠接種率較其他區域來得低，各社區之間的數據結果又非常懸殊；日落公園作為華人聚居區，接種率全區最高的社區，北部白人和年輕人聚居的的布碌崙高地(Brooklyn Heights)、綠點(Greenpoint)接種率也較高，而非洲裔、正統猶太人聚集的社區接種率很低。

從8月21日至27日的一周內，布碌崙是全市最多新冠病例增加的區域，其他四區平均在100多例至300多例間，而布碌崙達到560例；而在接種率上，曼哈頓是全市最高的76%，皇后區為72%，史泰登島60%，布碌崙則和布朗士並列最末，僅有57%接種率。

但數據也顯示，布碌崙各社區的接種率懸殊巨大；郵遞區號(Zip code)11220的日落公園有全區最高的86%接種率，接著為白人和年輕人聚居的布碌崙高地、登波(Dumbo)、綠點、展望高地等，接種率均達到75%以上。

社區人士認為，日落公園的高接種率歸功於當地華人的積極，包括華人社區組織在最初階段便積極鼓勵居民接種疫苗，將接種點帶到社區內，供民眾方便接受服務。

相比之下，與華社相鄰的波羅園(Borough Park)正統猶太人社區，不少人以宗教信仰原因拒絕接種，成為全區接種率最低的社區，僅有43%；非洲裔集中的貝德弗-史岱文森、中木、皇冠高地和卡納西等，接種率也在47%以下。

布碌崙 日落公園 華人

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