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新州女售假疫苗卡 買家包括公職人員

記者黃伊奕／紐約報導
此前海關查獲了約3000張來自中國的假疫苗接種證。（CBP提供）
此前海關查獲了約3000張來自中國的假疫苗接種證。（CBP提供）

一名31歲的新澤西州女子日前在社交媒體上，以200元銷售假疫苗接種証，還以更高價格將並未打疫苗的民眾信息輸入州疫苗已接種人員系統，目前已有約250人向其購買假証，包括13名紐約公職人員；曼哈頓地區檢察官8月31日提控該女子與其同夥，以銷售偽造文件等罪名起訴，而部分被查出的購買假証者將同樣面臨持有偽造文件控罪。

根據曼哈頓檢察官辦公室，31歲的新澤西州居民克里福德(Jasmine Clifford)在Instagram創建帳戶名「反疫苗媽媽」(AntiVaxMomma)，專門用來傳播虛假的疫情新聞以及銷售偽造疫苗接種卡。

克里福德以200元價格，通過Zelle或CashaApp，接受網友網絡匯款，出售這些假疫苗接種卡；如果額外支付250元，客戶的資料還能被錄入紐約州接種信息系統，此舉是由克里福德的同謀、在一家診所工作的27歲巴克莉(Nadayza Barkley)進行。

曼哈頓地檢萬斯(Cyrus Vance Jr.)表示，克里福德已銷售了至少250張偽造疫苗接種卡，其中約有10人還購買了姓名輸入系統的服務；而這些購買假卡的顧客，約有13人在紐約市從事公職，還有在醫療、養老院工作的人。

萬斯辦公室目前已對克里福德與她的同夥提控偽造文件等罪名，購買了假疫苗証的部分買家，也將陸續收到持有偽造文件的起訴通知。

自紐約市強制部分職業必須接種疫苗，以及進入餐館等室內場所需出示疫苗接種證明，市面開始流通假疫苗証；此前聯邦海關與邊境保護局(US Customs and Border Protection，CBP)也查獲了一批來自中國的假疫苗証，部分人士因此發表假疫苗証「華埠專屬」等帶有種族仇恨言論。

8月中，在史泰登島一場反對進入餐館需出示疫苗証規定的集會上，一名餐館業主Richie Holmes就在活動上稱，「我怎麼知道顧客出示的假疫苗不是在華埠購買的」，引起當地不少華裔民眾不滿。

疫苗 紐約市 新澤西州

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