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紐約街道衛生堪憂 市議員爭取28萬清潔費

記者牟蘭／紐約報導
為改善皇后區等地的情節問題，瓦隆今年爭取28萬元的清潔費用。(瓦隆辦公室提供)
為改善皇后區等地的情節問題，瓦隆今年爭取28萬元的清潔費用。(瓦隆辦公室提供)

紐約市各街頭的商業垃圾桶不堪重負，市議員瓦隆(Paul Vallone)辦公室宣布，為保證選區內的清潔，以及避免衛生問題引發的健康隱患，他日前已為法拉盛、大學點、貝賽與白石鎮等地爭取28萬元的經費，用於增加清空垃圾桶的次數，以及參與社區改善計畫。

去年疫情爆發後，各地的衛生問題引發擔憂，市清潔局(DSNY)被大砍經費逾1億元，大學點等華人聚集地的垃圾桶內堆滿裝有中文的垃圾袋，格蘭岱更多次出現違法傾倒垃圾現象，街道衛生問題引發擔憂，瓦隆去年爭取7萬1000元的清潔經費，今年再增12萬元，用於街道清潔。

瓦隆辦公室指，每年的清潔費用將從16萬元漲至28萬元，其中14萬元用於增加平日中每日一次清空垃圾桶次數，以及解決弗朗西斯劉易斯大道(Francis Lewis Blvd.)等「重災區」非法垃圾傾倒問題，剩餘的基金用於 Wildcat服務公司的社區改善計畫，如提供街道清潔、塗鴉清洗與蟲害管理服務等。

瓦隆表示，「保證我們的社區乾淨與舒適是確保當地從疫情中恢復的關鍵，我會保證我們的街頭更加乾淨」。

 大學點公民組織主席香農(Jennifer Shannon)表示，當地飽受非法傾倒垃圾的困擾，導致街道骯髒不堪，她感謝瓦隆的經費，並期盼當局盡快解決這一問題。

白石鎮商會(Whitestone Merchants Association)主席伊薩基迪斯(George Issakidis)感謝瓦隆為當地爭取更多的清潔經費，期待社區改善計畫讓當地街道更乾淨，幫助社區商家吸引更多客源。

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