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全球和平華人聯合會 將表揚孝情模範家庭

記者顏嘉瑩／紐約報導
「美國全球和平華人聯合會」日前拜訪紐約中華公所。(記者顏嘉瑩/攝影)
「美國全球和平華人聯合會」日前拜訪紐約中華公所。(記者顏嘉瑩/攝影)

旨在宣揚中華文化、凝聚全世界華人力量的「美國全球和平華人聯合會」，日前拜訪紐約中華公所，表示將於10月舉辦成立三周年紀念活動，並以「孝」為主題，選出居住在北美、實踐孝情模範的家庭頒發獎盃，歡迎民眾舉薦。

該會會長楊淑如介紹，聯合會是重視和平與傳統家庭價值的組織，主要在西方推廣東方和平思想，以及孔子的中庸之道，希望塑造社會善良風俗，將中華文化和美好傳統，推行到社區、國家和世界，並凝聚全世界華人智慧與力量，為世界帶來和平。

在2018年於紐約成立的「美國全球和平華人聯合會」，目前在美西有三個分部，新澤西分會則在籌備中，在多反亞裔仇恨犯罪下，希望各界能夠不分族裔、一視同仁、和平共處。

楊淑如表示，為了推行聯合會重視家庭、提倡孝道、培育年輕人的重點，該會不僅在老人中心和團體舉辦促進夫妻關係講座、孝道徵文比賽，也有青年大使推廣尊敬父母、發揚孝道精神等活動。

今年聯合會將迎來成立三周年紀念，將於10月23日(周六)晚7時在線上舉辦慶祝活動，以「孝」為主題，授予水晶獎座給居住在北美、實踐孝情模範的三代同堂家庭。

楊淑如表示，受贈者未必需要三代同堂同住，歡迎民眾自薦或他人舉薦，委員會將於9月進行評審，選出模範受獎人；詳情可上https://www.cpfwp.org/zh-hant/查詢，也可致電(212)203-9145或發電郵至[email protected]

華人 美國 紐約

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