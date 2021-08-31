華裔吳倩領銜三重奏 「潘多姆」演繹東西文化

華人鋼琴家吳倩（中）及其所屬的斯特柯夫斯基三重奏(Sitkovetsky Trio)樂隊組合推出新專輯。（主辦方提供）

由華人 鋼琴家吳倩帶領的樂隊組合斯特柯夫斯基三重奏（Sitkovetsky Trio），近期推出最新專輯「拉威爾與聖-桑鋼琴三重奏」（Ravel & Saint-Saëns piano trios），包含拉威爾的唯一一首鋼琴三重奏和聖-桑的第二號鋼琴三重奏。

斯特柯夫斯基三重奏由鋼琴家吳倩、小提琴家亞力山大·斯特柯夫斯基（Alexander Sitkovetsky）和大提琴家伊桑·恩德斯（Isang Enders）組成；這一全員「80後」的組合誕生於2007年，之前憑藉「貝多芬鋼琴三重奏 第一輯」獲得古典音樂界的持續關注，被譽為當今樂壇最傑出的三重奏組合之一。

出生於上海的華人鋼琴家吳倩是斯特柯夫斯基三重奏的創始成員之一，她六歲開始學琴，13歲就讀梅紐因音樂學校，18歲進入英國 皇家音樂學院學習，曾多次為英國皇室演奏，並受邀作為中國 的古典音樂形象大使，參加在比利時舉辦的「歐羅巴利亞」藝術節，被英國「獨立報」評選為「古典音樂界的耀眼新星」。

為了適應疫情間人們對於視覺傳播的依賴，斯特柯夫斯基三重奏製作了一支將動漫與音樂創作故事相融合的短片，用拉威爾鋼琴三重奏中的第二樂章「潘多姆」（Pantoum）為背景音樂，描繪出年輕的拉威爾在1900年參觀巴黎世界博覽會時，接觸到了來自中國、阿拉伯、馬來西亞、日本等東方文化，頗受啟發後寫下了唯一一首鋼琴三重奏的經歷。短片中文字幕版已登錄中文視頻網站bilibili，民眾可搜索「斯特柯夫斯基三重奏」觀看。