疫情反覆 百老匯劇預售難回一票難求盛況

受疫情影響，今秋將回歸舞台的百老匯劇目預訂遠低於預期。（歐新社）

百老匯 最賺錢的三部劇「獅子王」(The Lion King)、「魔法壞女巫」(Wicked)、「漢密爾頓」(Hamilton)將於9月14日重登舞台，主創人員日前悉數回歸綵排，迎接闊別一年半的觀眾；但變種病毒肆虐、疫情 的反覆等，讓民眾對重返劇場的信心仍有影響，百老匯幾部大熱劇目票務銷量緩慢，恐短期難回疫情前一票難求的盛況。

作為首批開啟100%客座率的三部百老匯大熱劇，票務銷售從數月前就開啟網路預售，但「獅子王」和「魔法壞女巫」這兩部百老匯史上銷量最高的音樂劇，首周票務迄今沒有售罄；曾經數分鐘內多月門票就瘋搶一空的「漢密爾頓」，目前還有大量開演首周的門票可選，2021年9月14日到2022年6月5日間也只有一場演出門票售罄。

据CNBC報道，新冠疫情已經導致百老匯五部劇目永久停演，七部作品延遲了開演日期；美國戲劇史學家、百老匯音樂製作人肯里克(John Kenrick)說，「所有作品無論規模大小，都面臨著生死存亡的問題。」

然而並不是所有人都如此悲觀看待百老匯的未來，新澤西McCarter Theatre劇院負責人羅森伯格(Michael Rosenberg)說，人們可能會對去劇院猶豫不決，但這並不是停止演出的理由，「大家的消費習慣可能會變得更傾向於在接近演出開始的日子做決定，而不是像以往提前八到十周預訂票務。」

百老匯戲劇「置之不理」(Pass Over)的製作人羅斯(Matt Ross)表示，百老匯不應該推遲重新開放的日期，作為疫後回歸的第二部百老匯戲劇，「置之不理」的票務雖然沒有售罄，但賣得也很不錯。

「等一切都過去再捲土重來的心態是錯誤的，應該學會與病毒和疫情共處。」羅斯為此特別聘請了一位流行病學家，專門為該劇團隊設計了演出計畫，在確保觀眾和演員安全的基礎上，最大限度的降低需要取消或暫定表演的風險。

而百老匯能否重新回歸巔峰，最重要的決定因素是遊客。據百老匯官方統計，遊客占門票銷售額的70%，但受疫情影響，紐約市 的旅遊業從2019年的6660萬遊客，減少到2020年的2230萬，大減67%。羅森伯格對遊客回歸能否回歸百老匯表示擔憂，認為那將需要很長時間。