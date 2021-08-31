我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

未戴口罩被指正 警嗆民眾「輪不到你指手畫腳」

記者張心／紐約報導
該警執勤中未依規戴口罩，被民眾指出後回嗆「輪不到你來指手畫腳」。（取自推特）
該警執勤中未依規戴口罩，被民眾指出後回嗆「輪不到你來指手畫腳」。（取自推特）

28日(周六)上午11時30分左右，皇后區阿斯托利亞(Astoria)46街地鐵站內兩名巡邏警員未按規定戴口罩，在路過乘客指出後，還回嗆「輪不到你來指手畫腳」，並表示「美國太自由了，有病」。

據紐約郵報報導，乘客費爾明(Alex Fermin)在該地鐵站等候開往曼哈頓的列車時，看到兩名未依規定戴好口罩的警員在巡邏，就掏出手機拍下他們的照片，但二警看到後，就緊跟在費爾明身後，雙方展開激烈爭論。

「他們跟在我身後大喊大叫，在站台上把我攔住。」費爾明說，兩名沒戴口罩的警員正面攔截住費爾明，問他打算要做什麼。

費爾明錄下的現場視頻顯示，他向兩名警員攔住自己的警員說，「你們在騷擾我！你不按規定戴口罩，我就是拍張照片，僅此而已。」而片中警員則回嗆稱，「我騷擾你？那你去告訴市政府，告訴市長好嗎？」其中一名警員鮑威爾(Karim Powell)還指著自己制服上的警徽說，「別忘了告訴他們，我的編號是15735。」

「這種公共場合，你們應該佩戴口罩的。」費爾明對兩名警員說，但是卻遭到鮑威爾反擊，「還輪不到你來指手畫腳。」

「但是你的上司可以啊，這是你上司的規定，你應該遵守的。」費爾明繼續勸說，誰知鮑威爾轉身對著費爾明手裡的鏡頭說，「你知道你們這種人問題出在哪兒嗎？就是美國太自由了，這是個問題。」隨後轉身離開。

市警近日發布了更新的防疫指南，要求警察在與公眾互動時，無論疫苗接種狀況如何，都必須始終佩戴口罩；新政策還規定，不遵守將導致紀律處分。

費爾明是去年對市警察局對喬治·弗洛伊德(George Floyd)抗議活動的回應而提起訴訟的示威者之一，他對紐約郵報表示，這次遭遇讓他感到震驚，但再來一次他還是會拿著鏡頭「100%再次記錄下來」。

「他們在車站裡跟著我，我不知道他們離我有多近，也不確定他們是否會從後面逮捕我。」費爾明說他在去年夏天曾因弗洛伊德事件被警察從後面逮捕，「這次我並不想挑起什麼事端，在他開始大喊大叫並跟踪我之前，我一句話也沒說。」

截至發稿，市警尚未對此事置評；自從警方出台更嚴格的防疫規定以來，包括市警總局長希爾(Dermot Shea)在內的警局高層都被拍到在公共場合違反該規定。

口罩 地鐵站 警察

上一則

紐約羅斯福公園販毒猖獗 警管制無效

下一則

紐約市適齡亞裔青少年 近100%打疫苗

延伸閱讀

舊金山東灣康縣學區 擬強制學生打疫苗

舊金山東灣康縣學區 擬強制學生打疫苗
教育部對5州禁止學生到校戴口罩啟動侵權調查

教育部對5州禁止學生到校戴口罩啟動侵權調查
「政治新冠綜合症」 新華社再推視頻：美國這病，得治

「政治新冠綜合症」 新華社再推視頻：美國這病，得治
歹徒7號線勒索乘客 隨身帶8吋半尖刀

歹徒7號線勒索乘客 隨身帶8吋半尖刀
洛城新語／從防疫成敗 看州長罷免選舉

洛城新語／從防疫成敗 看州長罷免選舉

熱門新聞

劉必桔與鄭繼香育有二子，分別為七歲及八歲，一家人原本相當幸福。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

2021-08-29 20:59
劉必桔與鄭繼香感情很好。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

2021-08-30 02:30
張莉絲經過近30個小時的長途航班終於抵達紐約。(張莉絲提供)

近30小時航程 華生興奮來到紐約

2021-08-28 12:17
紐約市地鐵系統29日晚發生重大電力事故，導致幾乎全線地鐵停運，官方推特帳號陸續更新現況。（截圖自紐約市地鐵官方推特）

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

2021-08-30 00:24
成人完全接種率達99%的微風點，七天染疫率最高；圖為法拉盛圖書館的接種點。(本報檔案照)

成人完全接種率達99% 紐約皇后區微風點七天陽性率全市最高

2021-08-24 13:58
返美開學潮，甘迺迪機場諮詢新冠檢測的華裔留學生。（記者張心╱攝影）

天價機票、疫苗疊打…中國留學生返美之路困境多

2021-08-28 10:42

超人氣

更多 >
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」