未戴口罩被指正 警嗆民眾「輪不到你指手畫腳」

該警執勤中未依規戴口罩，被民眾指出後回嗆「輪不到你來指手畫腳」。（取自推特）

28日(周六)上午11時30分左右，皇后區阿斯托利亞(Astoria)46街地鐵站 內兩名巡邏警員未按規定戴口罩 ，在路過乘客指出後，還回嗆「輪不到你來指手畫腳」，並表示「美國太自由了，有病」。

據紐約郵報報導，乘客費爾明(Alex Fermin)在該地鐵站等候開往曼哈頓的列車時，看到兩名未依規定戴好口罩的警員在巡邏，就掏出手機拍下他們的照片，但二警看到後，就緊跟在費爾明身後，雙方展開激烈爭論。

「他們跟在我身後大喊大叫，在站台上把我攔住。」費爾明說，兩名沒戴口罩的警員正面攔截住費爾明，問他打算要做什麼。

費爾明錄下的現場視頻顯示，他向兩名警員攔住自己的警員說，「你們在騷擾我！你不按規定戴口罩，我就是拍張照片，僅此而已。」而片中警員則回嗆稱，「我騷擾你？那你去告訴市政府，告訴市長好嗎？」其中一名警員鮑威爾(Karim Powell)還指著自己制服上的警徽說，「別忘了告訴他們，我的編號是15735。」

「這種公共場合，你們應該佩戴口罩的。」費爾明對兩名警員說，但是卻遭到鮑威爾反擊，「還輪不到你來指手畫腳。」

「但是你的上司可以啊，這是你上司的規定，你應該遵守的。」費爾明繼續勸說，誰知鮑威爾轉身對著費爾明手裡的鏡頭說，「你知道你們這種人問題出在哪兒嗎？就是美國太自由了，這是個問題。」隨後轉身離開。

市警近日發布了更新的防疫指南，要求警察 在與公眾互動時，無論疫苗接種狀況如何，都必須始終佩戴口罩；新政策還規定，不遵守將導致紀律處分。

費爾明是去年對市警察局對喬治·弗洛伊德(George Floyd)抗議活動的回應而提起訴訟的示威者之一，他對紐約郵報表示，這次遭遇讓他感到震驚，但再來一次他還是會拿著鏡頭「100%再次記錄下來」。

「他們在車站裡跟著我，我不知道他們離我有多近，也不確定他們是否會從後面逮捕我。」費爾明說他在去年夏天曾因弗洛伊德事件被警察從後面逮捕，「這次我並不想挑起什麼事端，在他開始大喊大叫並跟踪我之前，我一句話也沒說。」

截至發稿，市警尚未對此事置評；自從警方出台更嚴格的防疫規定以來，包括市警總局長希爾(Dermot Shea)在內的警局高層都被拍到在公共場合違反該規定。