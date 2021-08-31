紐約客談／地鐵大故障 早已不意外

每次發生事情後，政府只能一再又一再地用ok繃，將這個已經千瘡百孔的地鐵系統給暫時修補起來。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 地鐵系統在繁忙的周日晚出現大規模的電力故障，不少乘客花兩個多小時才好不容易到家；州長霍楚(Kathy Hochul)在指示相關單位調查，初步結果發現地鐵系統出現「一系列故障」，她表示相關單位將努力找出全部問題並修復，市民應該對地鐵系統感到有信心。不過身為紐約客，地鐵發生如此重大的故障，說老實話，早已不覺意外。

在地鐵停運事故發生後，「乘客聯盟」發表聲明表示，地鐵系統老化的基礎設施和極端天氣，都讓紐約客出行愈來愈困難；聯盟要求霍楚應將交通系統和基礎建設優先考慮，包括此次造成大規模停運的電力問題，另外其他民選官員也應該要思考預算 分配，才能讓數百萬人在城市輕鬆且公平的出行。

近日地鐵站 內出現一個插畫，就畫在MTA公告周末地鐵路線更動的公告上；畫的一端是鐵軌失火，中間的軌道用了一個ok繃貼住，而另一端則是一個「烤雞」型態的生物說：「已經修好了。」

這幅畫完整的訴說著每一個地鐵乘客的心聲，想要修繕擁有百年歷史的紐約市地鐵，需要龐大的預算，但在缺乏資源下，政府只能一再又一再地用ok繃，將已經千瘡百孔的地鐵系統給暫時修補起來，期待下一次不要再發生類似事情。

日前MTA才為了鼓勵更多民眾使用公共交通工具出行，宣布在今年不會調漲地鐵和公車票價，紐約市目前正在從新冠肺炎疫情中復甦，快速、頻繁且可靠的地鐵系統，則能更快帶領著這個城市達到目標，但頻頻出包的地鐵系統，又能帶著我們去哪裡呢？

（紐約客談，每周二至六見報）