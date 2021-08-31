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缺人 MTA擬縮短司機培訓期

記者和釗宇／紐約報導
MTA計畫用縮短列車司機的培訓時間來解決人手不足的問題。（美聯社）
MTA計畫用縮短列車司機的培訓時間來解決人手不足的問題。（美聯社）

今年以來，大都會運輸署(MTA)人手短缺，造成地鐵班次減少；MTA計畫用縮短列車司機的培訓時間來解決人手不足的問題，應對越來越多的通勤客回歸地鐵。

新冠疫情導致地鐵乘坐人數大幅減少，MTA財政困難，不得不凍結招聘，加上人員退休、病假，MTA人手緊缺，導致大量地鐵班次被取消；數據顯示，7月的前25天內，MTA因為人手短缺取消了超過9000趟列車班次，D、B、A、N和W線受影響最嚴重，相比之下2020年7月僅有2100班次被取消；其中，D線上月就有860班次被取消，占上月總量的14%；而在6月，紐約市地鐵則有超過1萬個班次被取消。

The City報導，地鐵工會Transport Workers Union Local 100副主席羅伊戈爾(Eric Loegel)表示，MTA計畫把原定時長為八個月的新人司機培訓項目縮短一個月，這些新手在上崗前應駕駛空載列車培訓，「MTA已經同意縮短培訓項目，主要目的就是讓更多人盡快上崗，我們的確需要人手。」

MTA也已確認將修改培訓項目，目前的培訓項目中，新司機將先進行幾個月的課堂培訓，然後進行兩到三個月的地鐵操練場的實操演練，最後作為老司機的助手上崗。

MTA預計勞工節過後，地鐵乘坐人數將有所增加；為解決人手不足問題，目前地鐵、公車司機也可以選擇延長工時或取消休假；MTA代主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，「所有的措施都是自願的，我們已經制定計畫，我認為足以應對學生返校、市民恢復通勤的需求。」

數據顯示，8月的某些天中，紐約地鐵的日乘坐人次一度恢復到240萬次，為疫情前一半的水平，但公車乘坐人次仍與疫情前相去甚遠；根據州府要求，MTA人員必須在勞工節前至少接種一針新冠疫苗，否則須接受每周檢測，目前仍有數千MTA員工未接種。

MTA 地鐵 疫情

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