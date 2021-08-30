我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

大都會台灣日 蕭美琴主場開球 蔡英文總統視頻致詞

記者張心╱紐約報導
蕭美琴為當日比賽開球。（記者張心╱攝影）
蕭美琴為當日比賽開球。（記者張心╱攝影）

現場大熒幕播放蔡英文致謝發言。(紐約經文處提供)
現場大熒幕播放蔡英文致謝發言。(紐約經文處提供)
蕭美琴（前排右二）穿上限量球衣與球迷觀賞大都會與國民隊的比賽。（許振輝/攝影）
蕭美琴（前排右二）穿上限量球衣與球迷觀賞大都會與國民隊的比賽。（許振輝/攝影）

第16屆「大都會台灣日」(Mets Taiwan Day)29日在紐約大都會(Mets)棒球隊主場舉辦，中華民國駐美代表蕭美琴為比賽開球，現場大螢幕播出中華民國總統蔡英文穿著大都會隊衣、介紹台灣的影片，並就美國向台灣捐贈疫苗表達感謝；當日花旗球場座無虛席，充滿濃濃「台灣味」。

李光章(前排右六)與台灣花蓮慈惠堂表演團體合影。（記者張心/攝影）
李光章(前排右六)與台灣花蓮慈惠堂表演團體合影。（記者張心/攝影）

（影音來源：記者張心）

蔡英文通過影片表示，感謝美國在台灣疫情最嚴重的時候捐贈疫苗，協助保護台灣人民的健康。同時蔡英文也推介了在東京奧運會表現傑出的台灣選手，讚許他們是台灣的驕傲，表現了台灣人不屈不撓的精神。

換取台灣限定大都會球服的球迷們。（記者張心/攝影）
換取台灣限定大都會球服的球迷們。（記者張心/攝影）
蕭美琴與李光章發言。（記者張心/攝影）
蕭美琴與李光章發言。（記者張心/攝影）

蕭美琴表示，之前都是當觀眾看球，這次還是第一次進場參與，笑稱還是有點緊張，「美國和台灣都熱愛棒球，我非常榮幸能夠受邀擔任開球嘉賓，謝謝在美國的台灣鄉親極力支持這項活動。」蕭美琴也表達對美國向台灣捐贈疫苗的感謝，表示在全球致力於對抗疫情及疫後復甦之際，台灣一定不會缺席。

蕭美琴參與台灣宣傳攤位遊戲。（記者張心/攝影）
蕭美琴參與台灣宣傳攤位遊戲。（記者張心/攝影）
大都會棒球隊舉辦台灣日活動，左二起為Hello Taiwan代表江明信、李光章、...
大都會棒球隊舉辦台灣日活動，左二起為Hello Taiwan代表江明信、李光章、大紐約地區台灣同鄉會會長劉佩芸、大紐約台灣學生聯合會會長高煒翔。（記者張心╱攝影）

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章介紹，「今年大都會球團首度發行限量2350件印有『Taiwan #1』的紀念球衣，象征2350萬台灣人民力拼第一的精神和勇氣。」所有購買當日棒球票的球迷，都可以憑藉門票換取球衣；當日換購區排著長龍，眾多球迷都換上球衣，全場高喊「Go Mets， Go Taiwan！」

蕭美琴與李光章出現在現場大螢幕上。(經文處提供)
蕭美琴與李光章出現在現場大螢幕上。(經文處提供)
台灣花蓮慈惠堂表演「官將首」劇目。（記者張心/攝影）
台灣花蓮慈惠堂表演「官將首」劇目。（記者張心/攝影）

除了限定版台灣球衣之外，經文處和「Hello Taiwan」也分別在球場外設立攤位宣傳台灣觀光，還有台灣花蓮慈惠堂在場表演台灣傳統民俗舞蹈；慈惠堂特別帶來「官將首」劇目，以換臉譜、跳大神等扮相，展示神明以正義在人間驅魔辟邪的台灣民間信仰。

經文處在花旗球場外設置宣傳台灣的攤位。（記者張心/攝影）
經文處在花旗球場外設置宣傳台灣的攤位。（記者張心/攝影）
蕭美琴(前排右四)與李光章(前排左四)同台灣留學生們合影。（記者張心/攝影）
蕭美琴(前排右四)與李光章(前排左四)同台灣留學生們合影。（記者張心/攝影）

紐約大都會社區基金會執行長 Jane Son表示，「紐約大都會長期舉辦主題日活動，並致力於與各族裔的連結；今年是大都會台灣日第16屆活動，在比賽中我們呈現了許多台灣的元素，感謝各位貴賓及所有台美僑領在現場與我們一同歡慶。」

蕭美琴為當日大都會隊與國民隊的比賽開球。(經文處提供)
蕭美琴為當日大都會隊與國民隊的比賽開球。(經文處提供)
等待比賽開始的觀眾。（記者張心/攝影）
等待比賽開始的觀眾。（記者張心/攝影）

台灣 大都會 美國

上一則

紐約市新冠陽性率 全州最低

下一則

歹徒7號線勒索乘客 隨身帶8吋半尖刀

延伸閱讀

年輕族群淪疫苗孤兒？民意反彈 英系發聲搶功

年輕族群淪疫苗孤兒？民意反彈 英系發聲搶功
蔡英文推薦「俗女養成記2」 籲支持優質台劇

蔡英文推薦「俗女養成記2」 籲支持優質台劇
蔡英文：不論哪種疫苗個案反應都不同 尊重醫學專業

蔡英文：不論哪種疫苗個案反應都不同 尊重醫學專業
蔡英文「論文門」台大賀德芬狀告教育部 9月將宣判

蔡英文「論文門」台大賀德芬狀告教育部 9月將宣判
蔡英文：接種疫苗後 一整天工作行程未受影響

蔡英文：接種疫苗後 一整天工作行程未受影響

熱門新聞

劉必桔與鄭繼香育有二子，分別為七歲及八歲，一家人原本相當幸福。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

2021-08-29 20:59
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20
張莉絲經過近30個小時的長途航班終於抵達紐約。(張莉絲提供)

近30小時航程 華生興奮來到紐約

2021-08-28 12:17
2020人口普查顯示史泰登島亞裔的人口增長率在十年間上升不少。(本報檔案照)

紐約史島亞裔增長迅猛 華人購房潮顯現

2021-08-23 11:01
成人完全接種率達99%的微風點，七天染疫率最高；圖為法拉盛圖書館的接種點。(本報檔案照)

成人完全接種率達99% 紐約皇后區微風點七天陽性率全市最高

2021-08-24 13:58
返美開學潮，甘迺迪機場諮詢新冠檢測的華裔留學生。（記者張心╱攝影）

天價機票、疫苗疊打…中國留學生返美之路困境多

2021-08-28 10:42

超人氣

更多 >
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友
馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了
最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解
神學士最高領袖行蹤曝光 即將公開露面

神學士最高領袖行蹤曝光 即將公開露面