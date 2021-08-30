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五區自行車暢遊開賽 人數大不如前

記者黃伊奕╱紐約報導
上萬名自行車愛好者參加了29日紐約市五區自行車暢遊。（Getty Images）
上萬名自行車愛好者參加了29日紐約市五區自行車暢遊。（Getty Images）

紐約市五區自行車暢遊」(TD Five Boro Bike Tour)在經歷去年因新冠疫情停辦、上周因風暴延期後，終於在29日登場，但參賽人數大不如前，且當日賽事期間也發生意外，至少三名騎士在活動中受傷。

當日上午，上萬名自行車愛好者一起從曼哈頓下城出發，往北騎至中央公園後經布朗士、皇后、布碌崙(布魯克林)，最後經維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)抵達終點史泰登島，騎行全長40哩，環繞五區。

市警總局長希爾(Dermot Shea)在活動開始前發言說，「歡迎大家來到紐約，也希望大家有一個安全的騎行，並且享受這一刻」，並加入到近兩萬名參賽者中，一起完成此次騎行。

但活動開始後不久，三名參賽者在曼哈頓東71街附近的FDR高速路上碰撞而受傷；主辦方表示，其中一人被送至醫院接受治療，另外兩人輕傷，毋須送醫。

之後在維拉札諾大橋處，還有另外一名參賽者受傷；參加比賽的華人林先生目擊了此次事故，表示當時他騎自行車經過該路段時，發現一名女性參賽者躺在路邊，醫護人員正在對她進行心肺復甦。

林先生表示，自己在2019年曾參加過該比賽，每年至少有超過3萬人參加，今年因疫情仍在，主辦方將參加活動人數限制在2萬人，加上上周因風暴來襲又延了一次期，相信當日參賽者不到2萬，「雖然人數大不如前，但場面仍非常壯觀。」

「紐約市五區自行車暢遊」由非營利組織「Bike New York」及市交通局(DOT)聯合舉辦，道明銀行等企業贊助；「Bike New York」從活動收益中，每年為缺乏服務和資源的社區，提供成千上萬名兒童和成人免費的自行車及教學，為目前全美最大的免費自行車教育計畫。

該活動自1977年開始以來，每年都吸引超過3萬人參加，去年因疫情首次停辦，今年雖然恢復舉辦，但主辦方出於防疫目的縮減了參賽人數。

上萬名自行車愛好者參加了29日紐約市五區自行車暢遊活動。（林先生提供）
上萬名自行車愛好者參加了29日紐約市五區自行車暢遊活動。（林先生提供）

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