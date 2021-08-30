亞當斯籌款逾對手20倍 料壓倒性勝出

亞當斯過去43天已經籌款200萬元。（亞當斯團隊提供）

紐約市 長民主黨候選人亞當斯 (Eric Adams)團隊表示，亞當斯過去43天籌款超過200萬元，遠超共和黨 對手史里華(Curtis Sliwa)的20萬元；籌款數量如此懸殊，預示亞當斯在11月大選中或將壓倒性勝出。

紐約郵報報導，亞當斯團隊表示，亞當斯目前正在尋求擴大領先幅度，這樣便有機會在市議會顯著左傾的情況下，繼續推動他法律與秩序的溫和派訴求；該知情人士說，亞當斯的目標選民範圍很廣，共和黨、民主黨人都有，而且每天舉辦五場造勢；此前已經宣布背書亞當斯的共和黨籍市議員烏力希(Eric Ulrich)表示，「亞當斯越來越有可能碾壓史里華獲勝。」

此前，一位紐約市知名政治籌款人曾表示，亞當斯只要能比史里華多籌50萬元，就能贏下大選；此人表示，由於紐約市民主黨選民是共和黨選民的七倍，亞當斯最終籌款數量將遠高於對手，「人們希望捐款給他，他就是未來的市長；籌款的目的並不僅在於籌款本身，而且這也是一種讓支持者保持活躍、保持接觸的方式，也能讓更多過去沒有支持他的人轉變觀點。」

共和黨籍紐約超市大亨凱勝(John Catsimatidis)此前也為亞當斯舉辦籌款會；他表示，希望亞當斯能用多於的籌款，來資助更多市議會的溫和派議員；「如果我競選市長，而且領先優勢極大，我將資助那些支持我的市議員，讓他們協助我治理紐約市，確保市議會也能貫徹法律與秩序的政策。」

不過，亞當斯本人對億萬富翁舉辦的籌款事宜保持低調，因為他一直將自己標榜為「藍領市長」；史里華的競選經理霍納克(Robert Hornack)表示，史里華從不會去參加富豪們的籌款會，而是一直出現在街頭參加活動，「人們看見他就會圍觀，這就像走在街上看見湯姆克魯斯(Tom Cruise)一樣。」